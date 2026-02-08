 12.819

St.-Pauli-Blog: Manolis Saliakas trifft und verkündet Baby-News

St.-Pauli-Blog: Der FC St. Pauli hat mit dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart ein Lebenszeichen gesendet. Manolis Saliakas hatte doppelten Grund zur Freude.

Hamburg - Der FC St. Pauli hat mit dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart ein Lebenszeichen gesendet und im Abstiegskampf zurückgemeldet.

Torschütze Manolis Saliakas hatte doppelten Grund zur Freude.

8. Februar, 12 Uhr: Manolis Saliakas lüftet Baby-Geheimnis

Manolis Saliakas (29) war beim 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den VfB Stuttgart auf der rechten Seite ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 1:0. Was folgte, war besonders.

"Ich habe schon über das Jubeln nachgedacht, als der Ball zu mir kam", erklärte der Grieche nach der Partie. "Ich hatte einfach so viel Platz." Saliakas ließ das Leder über den Spann rutschen und traf sehenswert. "Es ist sehr schön, ein Tor zu schießen, noch mehr, wenn es so ein wichtiges Tor ist."

Der Jubel im Anschluss war eindeutig. Der 29-Jährige steckte sich einen Ball unter sein Trikot und den Daumen in den Mund. "Meine Frau ist schwanger", sagte er sichtlich stolz. "Es wird ein Junge, der Termin ist im Juni."

Wie gut, dass zu diesem Zeitpunkt Sommerpause ist und Saliakas sich dann ganz seinen Vaterpflichten widmen kann.

Manolis Saliakas (29) hatte doppelten Grund zur Freude. Gegen Stuttgart traf er und verriet, dass er im Sommer Vater wird.  © Christian Charisius/dpa

7. Februar, 14.15 Uhr: VfB Stuttgart winkt bei St. Pauli ein Bundesliga-Rekord

Der FC St. Pauli braucht die Punkte gegen den Abstieg, der VfB Stuttgart für den Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit einem Sieg könnten die Schwaben aber noch einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen.

Zuletzt gewann der VfB dreimal in der Fremde deutlich - 4:0 in Bremen, 4:1 in Leverkusen und 3:0 in Gladbach. Gelingt nun auch am Millerntor ein Sieg mit drei Toren Differenz würden die Stuttgarter Geschichte schreiben.

Dieses Kunststück ist bislang noch keinem Bundesliga-Verein gelungen. Derzeit liegt der VfB gleichauf mit dem FC Bayern (2x), RB Leipzig (2x) und dem VfL Bochum.

Der FC St. Pauli will im Duell gegen den VfB Stuttgart den Bundesliga-Rekord der Schwaben verhindern.  © Tom Weller/dpa

7. Februar, 12 Uhr: Benjamin Brand gegen den VfB Stuttgart an der Pfeife

Benjamin Brand (36) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart am Millerntor leiten. Beide Vereine pfiff der Betriebswirt in dieser Saison schon einmal.

Die Kiezkicker haben unter Brand eine durchaus ansehnliche Bilanz. Von 16 Partien unter seiner Regie konnten sieben gewonnen werden, zudem gab es zwei Remis. In dieser Spielzeit pfiff der 36-Jährige die 1:2-Niederlage von St. Pauli beim SC Freiburg.

Ganz anders sieht die Bilanz beim VfB aus. Sechs Siege, vier Remis und nur eine Niederlage stehen in der Statistik. Zuletzt leitete er die Begegnung der Schwaben am 11. Spieltag beim BVB (3:3).

Benjamin Brand (36) wird die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart am Millerntor leiten.  © Jan Woitas/dpa

6. Februar, 14.45 Uhr: So ist die Lage bei Hauke Wahl und Eric Smith

Dem FC St. Pauli droht am Samstag gegen den VfB Stuttgart erneut der Ausfall von zwei Leistungsträgern. "Bei Hauke Wahl (31) besteht die Hoffnung, sie schwindet aber mit jedem Tag. Für das Spiel gegen den VfB wird es wohl nicht reichen. Bei Eric Smith (29) habe ich noch eine stille Hoffnung, dass er am Samstag zur Verfügung steht", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), dem ansonsten der zu erwartende Kader zur Verfügung steht.

Das Defensiv-Duo fehlte bereits am Dienstag bei der Pokal-Niederlage in Leverkusen.

Nach dem Ausfall von Ricky-Jade Jones (23) wird ein U23-Spieler eine Chance erhalten. "Romeo Aigbekaen, Max Herrmann und Nick Schmidt", erklärte er weiter. "Wir werden sehen, wen wir für das Spiel dann nehmen werden."

Der FC St. Pauli muss voraussichtlich gegen den VfB Stuttgart auf Hauke Wahl (31, r) und Eric Smith (29) verzichten.  © WITTERS

5. Februar, 17.03 Uhr: Ricky-Jade Jones fehlt erneut für mehrere Monate

Der englische Angreifer hat sich bei der verlorenen Viertelfinalpartie im DFB-Pokal bei Bayer 04 Leverkusen einen Riss des Syndesmosebands am rechten Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden.

"Das ist schon hart und trifft uns auch. Ganz, ganz bitter", sagte Trainer Alexander Blessin bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Champions-League-Kandidaten VfB Stuttgart. Vor allem mit seiner Schnelligkeit habe er geglänzt.

Jones soll am kommenden Montag operiert werden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Angreifer verletzt hat: Kurz nach seiner Ankunft in Hamburg musste an der linken Schulter operiert werden und fiel mehrere Monate aus. Erst im Dezember bestritt er sein erstes Ligaspiel für die Hamburger.

Zum zweiten Mal in dieser Saison muss St. Paulis Sommer-Neuzugang Ricky-Jade Jones (23) operiert werden und fällt längerfristig aus. (Archivbild)  © Harry Langer/dpa

4. Februar, 15.55 Uhr: René Adler spricht über die Lage beim FC St. Pauli

Ex-Nationalkeeper René Adler war als ZDF-Experte beim Pokalspiel des FC St. Pauli in Leverkusen im Einsatz. Nach dem Spiel ordnete er die Situation der Kiezkicker ein.

"Es war schon in Augsburg so, dass man eigentlich gut ins Spiel kam, die besseren Chancen hatte und eigentlich führen müsste", erklärte er und sah Parallelen zum Spiel am Dienstagabend. "Das ist der rote Faden, der sich durch die Saison zieht, dass man gerade gegen bessere Mannschaften gut spielt, teilweise sogar besser ist."

Was eben fehle sind die Tore. "Irgendwann muss einfach mal so ein blödes, ein billiges Tor rein", meinte der Experte. Er empfahl Trainer Alexander Blessin (52) weiter daran zu arbeiten. "Du kannst Torschusstraining machen, du kannst an Automatismen arbeiten und du brauchst irgendwann auch dieses Matchglück."

Wenn St. Pauli weiter hart arbeiten würde, und Adler wusste, dass sein Spruch platt war, dann komme das Glück auch zurück, war er sich sicher. "Mehr kannst du de facto nicht machen."

Fußball-Experte René Adler (41) sieht beim FC St. Pauli einen roten Faden, der sich schon durch die ganze Saison zieht.  © WITTERS

4. Februar, 11.25 Uhr: St. Pauli im März einmal Freitagbend und zweimal sonntags

Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat am Mittwoch die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert. Für den FC St. Pauli bedeutet dies Folgendes:

  • Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 8. März um 15.30 Uhr
  • Auswärsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag, 13. März um 20.30 Uhr
  • Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag, 22. März um 17.30 Uhr
Die DFL hat drei Spieltage zeitgenau terminiert.  © Arne Dedert/dpa

3. Februar, 20.10 Uhr: FC St. Pauli muss auf Eric Smith verzichten

Auch das noch! Der FC St. Pauli muss im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen nicht nur auf Hauke Wahl (31), sondern auch auf Eric Smith (29). Der Schwede hatte sich eine Verletzung im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am Samstag zugezogen und wurde nicht rechtzeitig fit.

Daher würfelte Trainer Alexander Blessin (52) die Mannschaft kräftig um. James Sands (25) rückt nun ins Abwehrzentrum, seine Position im Mittelfeld übernimmt Neuzugang Mathias Rasmussen (28).

Eric Smith (29, r) fehlt dem FC St. Pauli im Pokalspiel bei Bayer Leverkusen.  © WITTERS

3. Februar, 15.10 Uhr: Florian Badstübner pfeift DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen

Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Florian Badstübner (35) wird das Pokalspiel des FC St. Pauli am Dienstagabend (20.45 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen leiten.

Unter seiner Leistung konnten die Kiezkicker allerdings nur eine von neun Partien gewinnen. Zuletzt pfiff er die Hamburger bei der 2:3-Niederlage in München in der Vorsaison.

Die Bilanz der Werkself unter seiner Leitung liest sich hingegen ein bisschen besser. Zwei von vier Begegnungen konnte die Werkself siegreich bestreiten. Auch sein letzter Einsatz bei Leverkusen datiert aus der Vorsaison - einem 2:2 bei Werder Bremen.

Schiedsrichter Florian Badstübner (35) wird das Pokalspiel des FC St. Pauli bei Bayer Leverkusen pfeifen.  © David Inderlied/dpa

3. Februar, 9.30 Uhr: Oladapo Afolayan mit emotionalem Abschiedspost

Oladapo Afolayan (28) hat noch in der Winertransferperiode den FC St. Pauli verlassen. Weil er sich erstmal nicht persönlich von den Fans verabschieden kann, verfasste er einen emotionalen Post auf Instagram.

"Drei Jahre lang war Hamburg mein Zuhause, und ihr habt mir und meiner Frau das Gefühl gegeben, willkommen und geliebt zu sein. Wir haben wirklich besondere Momente und Erinnerungen miteinander geteilt und Unvorstellbares erreicht", bedankte sich der 28-Jährige bei den Fans. Es falle ihm sehr schwer, diese Worte zu verfassen, schrieb er ehrlich.

"Ihr habt mir geholfen, einige meiner Träume zu verwirklichen, indem ich einen Meistertitel gewonnen und in der Bundesliga gespielt habe, und es war mir eine Ehre, das Trikot zu tragen und für euch alle zu spielen."

Abschließend bedankte sich der Offensivspieler bei einigen, die ihn während seiner Zeit im Verein begleitet haben, darunter unter anderem Ex-Kiezcoach Fabian Hürzeler (32). Der Name Alexander Blessin war allerdings nicht zu lesen.

Oladapo Afolayan (28) stieg 2024 mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga auf.  © WITTERS

2. Februar, 16.59 Uhr: Blessin spricht nach Abschied über Oladapo Afolayan

Das Kapitel St. Pauli ist für Oladapo Afolayan (28) beendet, der Offensivakteur ist zu den Blackburn Rovers gewechselt. Obwohl er bei Coach Alexander Blessin in Ungnade war, verlor dieser zum Abschied kein schlechtes Wort über den Engländer.

"Dapo ist ein absolut verdienter Spieler von St. Pauli und er ist immer mit der Aufstiegssaison in Verbindung zu bringen, weil er da sehr viel geleistet hat", betonte der 52-Jährige.

Dass sich die Wege nun getrennt hätten, sei dennoch das Beste für alle Seiten. "So wie es gelaufen ist, war es nicht so schön, aber dass gehört zum Fußball dazu", verdeutlichte Blessin.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

