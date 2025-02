FC St. Pauli startet in Mainz mit Saad und überraschendem Sands-Ersatz

Mainz - Gelingt der Befreiungsschlag? Der FC St. Pauli ist am Samstag (15.30 Uhr) zu Gast beim FSV Mainz 05 . Im Hinspiel setzte es eine deutliche Klatsche - und im Rückspiel? TAG24 hat alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Das Hinspiel gewann der Karnevalsverein am Millerntor klar mit 3:0. Jonathan Burkardt (5. und 62. Minute) erzielte einen Doppelpack, zudem traf Armindo Sieb (16.).

Bislang trafen die Kiezkicker 28-mal auf die Mainzer, zehn von diesen Duellen konnten sie gewinnen, nur acht gingen verloren. Der letzte Sieg bei den 05ern liegt allerdings schon rund 31 Jahre zurück. Marcus Marin schoss im April 1994 St. Pauli zum letzten Dreier in Mainz. Seitdem gab es drei Niederlagen und sechs Unentschieden.

Es fehlen: Guilavogui (Haarriss am Kahnbein), Metcalfe (Aufbautraining), Mets (Patellasehnenprobleme), Saliakas (Muskelverletzung), Sands (Sprunggelenkverletzung und Wadenbeinbruch), R. Wagner (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung)

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51, l.) und Mainz-Coach Bo Henriksen (50) treffen am Samstag nicht direkt aufeinander. Blessin ist gesperrt. © Fotomontage: Christian Charisius/dpa, Harry Langer/dpa

Das sagen die Trainer

Mainz-Coach Bo Henriksen (50) über die Kiezkicker: "Sie spielen mit Dreierkette, da ist viel Raum in den Halbräumen und in der Tiefe. Sie haben eine gute Mannschaft, haben aber Probleme beim Umschalten. Wenn sie in ihrem 4-5-1-Block stehen, verteidigen sie sehr gut. Sie sind immer besser geworden, vor allem auswärts spielen sie immer gut."

FCSP-Trainer Alexander Blessin (51) über die 05er: "Als sie bei uns zu Gast waren, stand der Trainer noch unter Druck. Dann haben sie eine Serie hingelegt und sind jetzt Sechster – mit Tuchfühlung nach vorne. Sie sind ruhig geblieben und man sieht, was man mit Arbeit erreichen kann. Wir haben ein Brett vor uns. Ich denke aber, dass wir unsere Chancen haben werden."

Der TAG24-Tipp

St. Pauli tut sich auch in Mainz verdammt schwer und verliert am Ende mit 1:3.

Erstmeldung, 22. Februar, 8.33 Uhr; aktualisiert um 14.42 Uhr.