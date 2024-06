FC St. Pauli: Transfer-Guru vermeldet Hürzeler-Wechsel

Der FC St. Pauli ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Fabian Hürzeler (31). © Christian Charisius/dpa

Auf seinem X-Account vermeldete Romano den Deal mit seinen typischen drei Worten "Here we go" und bestätigte damit den Wechsel des 31-Jährigen. Eine offizielle Verkündung durch die Vereine steht allerdings noch aus.

Bei den Seagulls soll Hürzeler einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreiben, womit er zum jüngsten Coach der Premier-League-Geschichte wird.

Letzter Knackpunkt war die Ablösesumme, die die Bosse des künftigen Erstligisten fordern.

Laut Kicker soll ein erstes Angebot bei "nur" zwei Millionen Euro gelegen haben - ein Witz! Mittlerweile, so geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor, bewegt sich die Summe im hohen einstelligen Millionen-Bereich, zum Teil ist sogar von zehn Millionen Euro die Rede.

Für Brighton, das in der Vorsaison den elften Platz belegte und in der vergangenen Saison ein Transferplus von rund 90 Millionen Euro erzielte, ist selbst die Summe fast schon als zu niedrig anzusiedeln.

Während auf der einen Seite im Hintergrund an der Ablöse gefeilscht wird, wird auf der anderen nach einem Nachfolger gesucht. So richtig sind bislang kaum Namen durchgedrungen. Eine heiße Spur führt laut dem Kicker allerdings zum Karlsruher SC und Christian Eichner (41).