FC St. Pauli tütet ersten Wintertransfer ein! Nationalspieler soll Abwehr stärken

Hamburg - Das Jahr 2026 geht gut los! Der FC St. Pauli hat am Neujahrstag direkt die Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Tomoya Andō (26) bekannt gegeben.

Der FC St. Pauli hat sich mit dem japanischen Nationalspielers Tomoya Andō (26) verstärkt. © IMAGO / AFLOSPORT

Der Innenverteidiger kommt vom japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka, wo er noch bis Ende Januar unter Vertrag stand. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Der Wechsel in die Bundesliga ist ein wichtiger Schritt für mich und ich denke, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür ist. Ich möchte beim FC St. Pauli meine Entwicklung fortsetzen und bin überzeugt davon, den richtigen Verein dafür gefunden zu haben, auch weil schon andere Spieler aus Japan diesen Weg erfolgreich gegangen sind", erklärte Andō.

Nach Kazuo Ozaki (6 Spiele), Ryo Miyaichi (80) und Joel Chima Fujita (18) ist Andō der vierte Japaner in Diensten der Kiezkicker.

Der Defensivspieler hatte sich Jahr für Jahr gesteigert und war im vergangenen Sommer aus der zweiten Liga zu Fukuoka gewechselt. Dort war er auf 36 Einsätze in der Liga sowie sechs im Kaiserpokal und dem J. League Cup gekommen.

Durch seine starken Leistungen war er auch erstmals in die Nationalmannschaft berufen worden.