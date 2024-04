FC St. Pauli verliert wilde Partie gegen Elversberg und die Tabellenführung

Die Fans des FC St. Pauli gedachten vor der Partie einem verstorbenen Fan. © privat

Vor dem Anpfiff wurde es im sonst so lauten Millerntor ganz still. Die Fans gedachten dem verstorbenen Fan, der auf der Anreise zum KSC-Spiel kollabiert war. Neben dem Song "You'll Never Walk Alone" wurde die Südkurve in schwarz gehüllt, es war mucksmäuschenstill.

Auch wenn mit Anpfiff Stimmung im ausverkauften Rund aufkam, folgte nach nur sechs Minuten der Schock. Philipp Treu musste verletzt runter und humpelte mit einbandagiertem Sprunggelenk Richtung Kabine.

Sportlich entwickelte sich auf dem Rasen eine Partie, die vermutlich so nicht zu erwarten gewesen war. Elversberg spielte mutig mit und stellte St. Pauli vor große Probleme. Paul Wanner (20. Minute) und Manuel Feil (26.) hatten die Gäste-Führung auf dem Fuß, scheiterten aber am starken FCSP-Schlussmann Nikola Vasilj.

Die Hürzeler-Elf tat sich extrem schwer, leistete sich viele unnötige Ballverluste und entwickelte nur wenig Torgefahr. Die beste Chance hatte noch Elias Saad (23.), doch lange Zeit kam offensiv nichts.