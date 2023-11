FC St. Pauli viel zu schlampig! Kiezkicker mit Testspiel-Pleite bei Eintracht Braunschweig

Braunschweig - Schwacher Auftritt! Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli hat am Freitagnachmittag ein Testspiel bei Eintracht Braunschweig mit 1:2 (1:0) verloren.

Marcel Hartel (27) brachte den FC St. Pauli im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig in Führung. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Kiezkicker kamen auf einem Nebenplatz am Stadion an der Hamburger Straße schwer in die Partie und leisteten sich gegen frühpressende Löwen im Aufbau einige Abspielfehler. Der Vorletzte konnte diese aber kaum nutzen.

Mit zunehmender Dauer übernahm St. Pauli die Kontrolle und zog ihr gewohntes Positionsspiel durch. Weil die Eintracht in der Defensive massiv stand, versuchten es die Braun-Weißen zunächst aus der Distanz, doch ohne Erfolg.

Spielerisch war die Partie kein Zuckerschlecken, auch wenn die Gäste immer wieder nach Ballgewinnen schnell die Tiefe suchten. Nachdem Simon Zoller nach einem Steckpass noch an BTSV-Keeper Tino Casali gescheitert war (33. Minute), machte es Marcel Hartel nur wenig später besser. Nach Zuspiel von Etienne Amenyido erzielte der Kapitän das verdiente 1:0 für St. Pauli.

Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Die Hürzeler-Elf bereitete sich selbst die größten Probleme. Braunschweig wurde nur gefährlich, wenn sich die Kiezkicker Ballverluste durch ihr teils schlampiges Spiel erlaubten.