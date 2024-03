FC St. Pauli: Wer ersetzt Eric Smith und Oladapo Afolayan?

Hamburg - Es wird keine einfache Aufgabe! St.-Pauli -Trainer Fabian Hürzeler (31) muss am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hertha BSC auf zwei absolute Leistungsträger verzichten. Nun wird sich zeigen, ob der Kader wirklich breit genug aufgestellt ist, wie immer behauptet wird.

Oladapo Afolayan (26, l) und Eric Smith (27) werden dem FC St. Pauli in den kommenden Wochen fehlen. © IMAGO / MIS

Spätestens nach der Partie bei Schalke 04 (1:3) und den Worten Hürzelers war schnell klar, dass Stratege Eric Smith (27) den Kiezkickern eine Zeitlang fehlen wird. Mit dem Satz "Wenn Eric draußen ist, ist es wie wenn Harry Kane ausfällt bei Bayern München" unterstrich er der 31-Jährige noch einmal die enorme Bedeutung des Schweden für das Spiel der Braun-Weißen.

Gegen Königsblau rückte nach der Verletzung Hauke Wahl (29) ins Zentrum, Adam Dzwigala (28) übernahm den Part rechts in der Dreierecke. Beide bemühten sich, konnten letztlich aber nur bedingt überzeugen. "Ich kenne die Abläufe und weiß, was ich zu tun habe", hatte Wahl bereits nach der S04-Pleite erklärt.

Gegen Hertha am Sonntag wird die Defensive wohl erneut so aussehen. Eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus. "Wenn ich diese Aufgabe bekomme, dann mache ich sie gerne", betonte der 29-Jährige in einer Medienrunde.

Dafür spricht auch, dass mit David Nemeth (22) eine weitere Alternative in der Verteidigung wohl ausfällt. Der Österreicher fehlte bereits auf Schalke aufgrund von muskulären Problemen, die wohl vor Sonntag auch nicht in den Griff zu bekommen scheinen. Selbst ein Platz auf der Bank ist fraglich.