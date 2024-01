St. Pauli verpflichtet schwedischen Neu-Nationalspieler

Hamburg - Am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr) gastiert der FC St. Pauli im Topspiel der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf , am Nachmittag vermeldeten die Kiezkicker noch einen Neuzugang.

Der FC St. Pauli um Sportchef Andreas Bornemann (52, l.) hat den schwedischen Neu-Nationalspieler Erik Ahlstrand (22) verpflichtet. © FC St. Pauli

Wie die Braun-Weißen bekannt gaben, haben sie Erik Ahlstrand (22) vom schwedischen Erstligisten Halmstads BK verpflichtet.

Der Offensivspieler, der vor wenigen Tagen in der schwedischen Nationalmannschaft debütierte, hat bereits 47 Einsätze in der ersten sowie 78 Einsätze in der zweiten schwedischen Liga auf dem Buckel.

Insgesamt kommt Ahlstrand trotz seines jungen Alters bereits auf mehr als 130 Profi-Spiele.

"Erik bietet ein sehr spannendes Profil und passt damit im Gesamtpaket sehr gut zu unserer Spielidee. Er kombiniert fußballerische Qualität mit hohem Tempo, Kreativität, Zuverlässigkeit, Intensität und Wille. Wir sind überzeugt davon, dass Erik unsere Optionen in der Offensive erweitern und sich noch weiterentwickeln kann", erklärte Sportchef Andreas Bornemann (52).

Coach Fabian Hürzeler (30) ergänzte: "Erik bringt ein sehr gutes offensives Eins-gegen-eins sowie Passspiel mit. Außerdem ist er fleißig bei Rückeroberungen und der Arbeit gegen den Ball. Hohes Tempo, eine hohe durchschnittliche Laufdistanz sowie eine herausragende Anzahl an Sprints zeichnen ihn besonders aus."