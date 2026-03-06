St.-Pauli-Blog: Vaterfreuden bei St.-Pauli-Star
Hamburg - Der FC St. Pauli will nach dem Sieg in Hoffenheim am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt nachlegen.
Verzichten müssen die Kiezkicker dabei auf Karol Mets, von Eric Smith gibt es hingegen erfreuliche Nachrichten.
In unserem St.-Pauli-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Millerntor-Stadion.
6. März, 15.24 Uhr: Eric Smith ist zum zweiten Mal Vater geworden
Eric Smith (29) fehlte in den vergangenen Tagen beim FC St. Pauli auf dem Trainingsplatz, nun ist auch der Grund bekannt.
Wie der Schwede am Freitagnachmittag auf seinem Instagram-Profil mitteilte, ist er zum zweiten Mal Vater geworden. Somit dürfte am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.
5. März, 12.32 Uhr: St. Pauli empfängt Bayern München zum Topspiel
FCSP-Fans aufgepasst: Die DFL hat am Donnerstag die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau terminiert. St. Pauli darf einmal am Freitag, einmal am Samstag und einmal am Sonntag ran.
Die Spiele in der Übersicht:
Sonntag, 5. April (15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli
Samstag, 11. April (18.30 Uhr): FC St. Pauli vs. FC Bayern München
Freitag, 17. April (20.30 Uhr): FC St. Pauli vs. 1. FC Köln
4. März, 12 Uhr: Karol Mets fällt auf unbestimmte Zeit aus
Bittere Nachricht für den FC St. Pauli! Die Kiezkicker müssen vorerst auf Karol Mets (33) verzichten. Wie der Verein bekannt gab, hat sich der Abwehrspieler beim Auswärtssieg in Hoffenheim eine Verletzung in der linken Wade zugezogen. Damit fällt er auf unbestimmte Zeit aus.
Besonders bitter: Mets hatte sich Anfang der Saison nach hartnäckigen Patellasehnenprobleme erst wieder zurück gekämpft und Mitte Oktober sein Comeback gefeiert.
Alternativen stehen Trainer Alexander Blessin (52) aber genug zur Verfügung. Neben Lars Ritzka (27), der Mets bereits in der zweiten Halbzeit ersetzt hatte, können auch Adam Dzwigala (30) oder Tomoya Ando (27) die Position spielen.
4. März, 7.40 Uhr: Längste Siegesserie des FC St. Pauli liegt schon länger zurück
Mit zwei Siegen am Stück hat sich der FC St. Pauli etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und ist auf Tabellenplatz 15 geklettert. Am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt wollen die Kiezkicker nachlegen. Doch wann waren sie zuletzt so erfolgreich?
Drei Dreier in Serie gelang St. Pauli zuletzt in der Saison 2010/11 feierte. Die Siege gegen Köln, den HSV und Gladbach waren am Ende aber bedeutungslos, das Team stieg seinerzeit ab.
Den längsten Siegeszug feierte der Kiezklub mit vier gewonnen Partien in Folge in der Spielzeit 1989/90. Gegen den BVB, Nürnberg, Gladbach und Homburg konnte gewonnen werden. Es war die Grundlage für einen am Ende zehnten Tabellenplatz.
Eine Saison zuvor schaffte es St. Pauli sogar elf Begegnungen in Folge ohne Niederlage zu bleiben. Dabei gelangen drei Siege und acht Unentschieden.
3. März, 11 Uhr: Darum verließ Philipp Treu den FC St. Pauli
Mit dem FC St. Pauli feierte Philipp Treu (25) zwei große Erfolge: den Aufstieg in die erste Liga und in der Folgesaison den Klassenerhalt. Dennoch wechselte er im Sommer zurück zum SC Freiburg. Im Interview mit transfermarkt.de erklärte der 25-Jährige seine Entscheidung.
"Für mich war nach dem sehr guten Zweitliga-Jahr und dem richtig stabilen Erstliga-Jahr klar: Jetzt muss der nächste Schritt kommen", erklärte Treu. "Ich habe mir Gedanken gemacht, auch über die Option, vielleicht bei St. Pauli zu bleiben." Doch der Außenspieler wollte zu einem größeren Bundesliga-Verein wechseln, der sogar europäisch spielt.
Den Schritt zu den Kiezkickern bereute er aber keineswegs. "Ich habe mich bewusst für den FC St. Pauli entscheiden. Der Sprung von der dritten in die erste Liga und ins internationale Geschäft war mir einfach ein bisschen zu groß. Deswegen bin ich zu einem sehr ambitionierten Zweitligisten gewechselt. So wie es gelaufen ist, war es perfekt. Vom Aufstieg mit St. Pauli in die Bundesliga könnte ich eines Tages den Kindern erzählen. Danach haben wir auch noch die Klasse gehalten, das war schon sehr besonders."
Mittlerweile hat sich Treu auch beim Sportclub einen Stammplatz erkämpft und dürfte sich besonders auf seine Rückkehr am 22. März ans Millerntor freuen.
1. März, 14 Uhr: So ordnet Hauke Wahl den Sieg in Hoffenheim ein
Nach dem Sieg gegen Werder Bremen in der Vorwoche wollte der FC St. Pauli bei der TSG Hoffenheim nachlegen. Dies gelang den Kiezkickern mit Bravour.
"Ich bin sehr erleichtert. Es war extrem wichtig, den ersten Auswärtssieg außerhalb Hamburgs zu holen, besonders in unserer Situation", erklärte Abwehrspieler Hauke Wahl (31).
Mit dem Sieg zeigten die Kiezkicker einmal mehr, dass sie auch gegen die Topteams der Liga mithalten und was holen können - schließlich ist die TSG Tabellendritter und hatte zuvor acht Heimspiele in Folge gewonnen.
Zwar hatte St. Pauli in der ersten Halbzeit einige Momente zu überstehen, kam aber selbst immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. "Wir haben es geschafft, ihnen immer wieder wehzutun. Das 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff war extrem wichtig", so der 31-Jährige.
In der zweiten Halbzeit sah das anders aus. "Da war es einfach das pure Überleben", gestand er. "Und das haben wir heute, glaube ich, auch nicht so verkehrt gemacht."
28. Februar, 11.30 Uhr: Deniz Aytekin pfeift die Partie in Hoffenheim
Wenn das mal kein gutes Omen ist. Deniz Aytekin (47) wird die Partie des FC St. Pauli am Samstag bei der TSG Hoffenheim pfeifen. Unter dem Schiedsrichter haben die Kiezkicker eine durchaus ansehnliche Bilanz.
Aytekin griff bislang bei insgesamt 17 Partien der Boys in Brown zur Pfeife, zehn davon konnten sie gewinnen und nur drei gingen verloren. Die letzten fünf Begegnungen unter der Leitung des 47-Jährigen gewann St. Pauli allesamt und ist unter ihm seit neun Spielen ungeschlagen.
Doch auch die TSG hat unter Aytekin eine positive Bilanz. 14 Siege stehen zwölf Niederlagen und elf Remis gegenüber.
Beide Teams hat der gelernte Diplom-Betriebswirt zuletzt in der Saison 2023/24 gepfiffen. St. Pauli hat daran gute Erinnerungen, es war das letzte Saisonspiel bei Wehen Wiesbaden, in dem sich die Kiezkicker die Zweitliga-Meisterschaft sicherten.
28. Februar, 8.30 Uhr: Hauke Wahl und Karol Mets mit viel Respekt für die TSG
Auf sie wird es ankommen! Der FC St. Pauli muss am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim ran, auf die Abwehrspieler Hauke Wahl (31) und Karol Mets (32) kommt jede Menge Arbeit zu. Denn der Tabellendritte hat die zweitbeste Offensive der Liga.
"Sie haben sehr viel Qualität und haben die richtigen Spieler für die richtigen Positionen gefunden", erklärte Mets. "Sie sind ein starkes Team und wollen das Spiel kontrollieren."
Wie gut sie das können, hat die TSG im Hinspiel am Millerntor gezeigt, beim 3:0-Erfolg ließen sie St. Pauli kaum eine Chance. "Da haben sie viel richtig gemacht", erkannte Wahl an. Im DFB-Pokal drehten die Kiezkicker allerdings den Spieß um. "Auch da haben sie wenig falsch gemacht, trotzdem ist das Spiel auf unsere Seite gekippt."
Aus seiner Sicht befinden sich die Hoffenheimer, die ihre letzten acht Heimspiele alle gewinnen konnten, in einem Flow. "Sie haben viel Selbstvertrauen und die richtigen Lehren aus dem letzten Jahr gezogen", erklärte der 31-Jährige. "Sie haben eine komplett andere Mannschaft. Über die individuelle Qualität brauchen wir nicht reden."
Dass St. Pauli die TSG schlagen kann, hat es im Pokal bewiesen, eine Wiederholung am Samstag wird aber extrem schwer.
27. Februar, 18 Uhr: Alexander Blessin erklärt die Situation bei Taichi Hara
Bislang kam Taichi Hara (26) in nur zwei Spielen auf insgesamt 22 Einsatzminuten. St. Paulis Trainer Alexander Blessin (52) erklärte nun, wie der Plan mit dem japanischen Stürmer ist.
"Ich glaube, wir wollten ihm jetzt immer mehr Spielzeit geben, aber im letzten Spiel hat es einfach nicht gepasst", begründete er seine Entscheidung. Er habe in dem Moment kein gutes Gefühl gehabt.
Im Training empfiehlt sich Hara allerdings. "Da gibt er Gas", so Blessin und blickte voraus. "Da hat er gute Momente und von daher ist es vielleicht auch wieder ein Spiel, wo man ihn reinbringen kann."
Einen Startelfeinsatz schloss der 52-Jährige dabei aber aus. "Das ist noch zu früh. Aber als Lösung für die letzten 20 oder 20 Minuten, das als Option zu sehen, auf jeden Fall."
27. Februar, 12.55 Uhr: Das sind die Stärken von Martijn Kaars
Martijn Kaars (26) hat es nicht einfach. Mit der Empfehlung von 19 Zweitliga-Toren wurde der Angreifer für die Rekordablöse von vier Millionen Euro vom FC St. Pauli verpflichtet. Der Durchbruch ist ihm noch nicht gelungen. Bislang kommt er in 24 Pflichtspielen auf fünf Tore und eine Vorlage.
"Ich messe ihn nicht unbedingt an Toren, sondern an der Arbeit, wie er der Mannschaft hilft", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), der sich nach eigenen Angaben zuletzt zweimal intensiver mit Kaars unterhalten und Videoanalysen gemacht hat.
Das Grundproblem liegt aber auf der Hand. "Er sagt ja selber: Als Stürmer misst du dich erstmal an Toren beziehungsweise Torchancen. Da ist er in letzter Zeit nicht so oft reingekommen", so Blessin. "Wenn du weniger in solche Momente kommst, fängst du an, ein bisschen zu zögern."
Bislang konnten seine Teamkollegen Kaars noch nicht richtig in Szene setzen, dabei hat er ganz klar seine Qualitäten, wie auch der 52-Jährige betonte: "Er hat seine Stärke natürlich im Sechzehner, wenn er da den Ball hat, dass er da auch die Chancen kriegt. Da müssen wir ihm natürlich helfen, aber er natürlich dann auch."
Blessin war sich sicher, wenn Kaars weiter hart arbeite, werde er demnächst auch wieder "etwas glücklicher" bei den Interviews erscheinen und über seine Tore sprechen.
27. Februar, 7.15 Uhr: Andréas Hountondji zurück auf dem Platz, Connor Metcalfe zurück im Kader
Erfreuliche Nachrichten vom Trainingsplatz des FC St. Pauli. Nach David Nemeth (24) in der Vorwoche ist in den vergangenen Tagen auch Andréas Hountondji (23) auf den Rasen zurückgekehrt. "Er war mit draußen und hat Laufeinheiten gemacht", bestätigte Trainer Alexander Blessin (52).
Der Angreifer war lange Zeit von seinen Teamkollegen getrennt und musste individuell trainieren, nun ist er zurück. "Jetzt geht es mehr oder weniger um Tage, an denen wir ihn weiter heranführen. Das waren jetzt die ersten Steps, bald sehen wir hoffentlich die nächsten Schritte", fuhr Blessin weiter aus.
Einen Schritt weiter ist da eben schon Nemeth. "Wir wollen die Intensität sukzessive steigern und schauen, ob wir ihn dann in der zweiten Mannschaft ranführen können, damit er wieder Spielpraxis bekommt", erklärte der FCSP-Coach.
Zudem wird Connor Metcalfe (26) zurück in den Kader kehren. Der Mittelfeldspieler trainierte nun schon die zweite Woche komplett mit. "Er kann der Mannschaft viel geben, deswegen bin ich froh, dass wir ihn mit auf die Bank nehmen können."
24. Februar, 8.51 Uhr: FC St. Pauli feiert 50. Heimsieg in der Bundesliga
Der Sieg über Werder Bremen war nicht nur immens wichtig, sondern auch historisch. Das 2:1 war gleichzeitig der 50. Heimsieg des FC St. Pauli in der ersten Bundesliga.
Generell hatten die Kiezkickern gegen Werder zuvor erst zwei Pflichtspiele gewinnen können. Das erste Bundesliga-Duell in der Saison 1977/78 (3:1) und das legendäre Pokalspiel im Januar 2006, wo St. Pauli als Drittligist den großen Favoriten aus Bremen aus dem Wettbewerb kegelte (3:1).
Nun konnte die Bilanz zumindest ein bisschen aufgebessert werden. Den drei Erfolgen stehen aber immer noch fünf Remis und 13 Niederlagen gegenüber.
23. Februar, 15.55 Uhr: Karol Mets genießt den Sieg mit ein, zwei Bierchen
Die Erleichterung bei den Profis vom FC St. Pauli nach dem 2:1-Sieg über Werder Bremen war groß. Entsprechend wurde auch ein wenig gefeiert.
"Ich werde mir ein oder zwei Bier gönnen", gab Abwehrspieler Karol Mets (32) zu. "Es war ein hartes Spiel, aber der Sieg ist verdient."
Zunächst agierten die Kiezkicker aus Sicht des Esten zu schlampig und verloren viel zu leicht Bälle, nach dem Seitenwechsel sah das aber anders aus. "Wir hatten viele gute Momente und Chancen. Das erste Tor fällt etwas glücklich, aber das Glück musst du dir auch erarbeiten", so Mets weiter. Am Ende siegte St. Pauli mit 2:1 und zog an Bremen auf den Relegationsrang vorbei.
23. Februar, 12.01 Uhr: Darum saß James Sands nur auf der Bank
Für James Sands (25) war die Rolle am Sonntag ungewohnt. Zum ersten Mal in dieser Saison saß der US-Amerikaner beim FC St. Pauli auf der Bank, zuvor hatte er, bis auf einen verletzungsbedingten Ausfall, immer in der Startelf gestanden.
Trainer Alexander Blessin (52) begründete nach der Partie seine Entscheidung. "Es hat auch mit einer gewissen Frische zu tun", erklärte er. Zumal mit Eric Smith (29) auch wieder eine hochklassige Alternative zurück in den Kader gekehrt war.
Dennoch war es Blessin nicht leicht gefallen. "Er gibt uns viel Qualität im Zweikampf. James ist unscheinbar, aber extrem wichtig. Es tut schon weh, wenn du solche Qualität auf der Bank lässt", schob er nach.
In den kommenden Spielen könnte Sands das Schicksal aber noch öfter ereilen, denn mit Smith und Jackson Irvine (32) spielen zwei absolute Führungsspieler auf seiner Position.
22. Februar, 16.58 Uhr: Jackson Irvine weiß um die Bedeutung der Partie
Mit einem Sieg kann der FC St. Pauli an Abstiegskonkurrent Werder Bremen vorbeiziehen, entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie. Das weiß auch FCSP-Kapitän Jackson Irvine (32).
"Der Druck ist groß, das kann man nicht wegschieben", erklärte der Australier vor dem Spiel am DAZN-Mikrofon. "Es ist ein wichtiges Spiel, auch wenn noch viele weitere vor uns liegen."
Irvine wusste, dass die Kiezkicker mit einem Dreier einen großen Schritt machen können. Wie gut, dass mit Hauke Wahl (31) und Eric Smith (29) zwei wichtige Stammspieler zurück sind.
Auch Trainer Alexander Blessin (52) mache einen guten Eindruck, so Irvine. "Er ist ruhig und fokussiert."
22. Februar, 12 Uhr: Sören Storks leitet auch das Rückspiel gegen Werder Bremen
Das passiert nicht alle Tage! Sören Storks (37) wird am Sonntag (17.30 Uhr) den Abstiegskrimi zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen leiten. Der gelernte Zimmermeister pfiff bereits das Hinspiel an der Weser, das die Grün-Weißen mit 1:0 für sich entscheiden konnten.
Bessere Erinnerungen an Storks hat St. Pauli mit Blick auf die Partie gegen Heidenheim im November. Diese konnte mit 2:1 gewonnen werden, auch wenn es eine umstrittene Rote Karte gegen Eric Smith (29) gab. Ansonsten gab es unter seiner Leitung zwei weitere Siege sowie ein Remis und drei Niederlagen.
Bremen hat unter Storks ebenfalls eine negative Bilanz - vier Siege, drei Unentschieden und fünf Pleiten.
19. Februar, 13.30 Uhr: Ehemaliger St.-Pauli-Trainer Sepp Piontek verstorben
Vor dem direkten Duell zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen am Sonntag hat beide Vereine eine traurige Nachricht erreicht. Sepp Piontek ist im Alter von 85 Jahren verstorben.
Der gebürtige Pole, der in Ostfriesland aufgewachsen war, spielte zwischen 1960 und 1972 für Werder und absolvierte insgesamt mehr als 300 Pflichtspiele für Grün-Weiß. Nach seiner Karriere wurde er sogar Trainer des Vereins (1971-1975).
Nach Stationen bei Fortuna Düsseldorf und auf Haiti heuerte Piontek bei St. Pauli an und betreute die Kiezkicker in 39 Zweitliga-Partien.
Alle weiteren Infos zum Tod Pionteks findet Ihr im Text "Er wurde Deutscher Meister und ließ sich mit Fischen bezahlen: Trainer-Legende Sepp Piontek (†85) ist tot".
8. Februar, 12 Uhr: Manolis Saliakas lüftet Baby-Geheimnis
Manolis Saliakas (29) war beim 2:1-Sieg des FC St. Pauli über den VfB Stuttgart auf der rechten Seite ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit dem Treffer zum 1:0. Was folgte, war besonders.
"Ich habe schon über das Jubeln nachgedacht, als der Ball zu mir kam", erklärte der Grieche nach der Partie. "Ich hatte einfach so viel Platz." Saliakas ließ das Leder über den Spann rutschen und traf sehenswert. "Es ist sehr schön, ein Tor zu schießen, noch mehr, wenn es so ein wichtiges Tor ist."
Der Jubel im Anschluss war eindeutig. Der 29-Jährige steckte sich einen Ball unter sein Trikot und den Daumen in den Mund. "Meine Frau ist schwanger", sagte er sichtlich stolz. "Es wird ein Junge, der Termin ist im Juni."
Wie gut, dass zu diesem Zeitpunkt Sommerpause ist und Saliakas sich dann ganz seinen Vaterpflichten widmen kann.
7. Februar, 14.15 Uhr: VfB Stuttgart winkt bei St. Pauli ein Bundesliga-Rekord
Der FC St. Pauli braucht die Punkte gegen den Abstieg, der VfB Stuttgart für den Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit einem Sieg könnten die Schwaben aber noch einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen.
Zuletzt gewann der VfB dreimal in der Fremde deutlich - 4:0 in Bremen, 4:1 in Leverkusen und 3:0 in Gladbach. Gelingt nun auch am Millerntor ein Sieg mit drei Toren Differenz würden die Stuttgarter Geschichte schreiben.
Dieses Kunststück ist bislang noch keinem Bundesliga-Verein gelungen. Derzeit liegt der VfB gleichauf mit dem FC Bayern (2x), RB Leipzig (2x) und dem VfL Bochum.
7. Februar, 12 Uhr: Benjamin Brand gegen den VfB Stuttgart an der Pfeife
Benjamin Brand (36) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem VfB Stuttgart am Millerntor leiten. Beide Vereine pfiff der Betriebswirt in dieser Saison schon einmal.
Die Kiezkicker haben unter Brand eine durchaus ansehnliche Bilanz. Von 16 Partien unter seiner Regie konnten sieben gewonnen werden, zudem gab es zwei Remis. In dieser Spielzeit pfiff der 36-Jährige die 1:2-Niederlage von St. Pauli beim SC Freiburg.
Ganz anders sieht die Bilanz beim VfB aus. Sechs Siege, vier Remis und nur eine Niederlage stehen in der Statistik. Zuletzt leitete er die Begegnung der Schwaben am 11. Spieltag beim BVB (3:3).
6. Februar, 14.45 Uhr: So ist die Lage bei Hauke Wahl und Eric Smith
Dem FC St. Pauli droht am Samstag gegen den VfB Stuttgart erneut der Ausfall von zwei Leistungsträgern. "Bei Hauke Wahl (31) besteht die Hoffnung, sie schwindet aber mit jedem Tag. Für das Spiel gegen den VfB wird es wohl nicht reichen. Bei Eric Smith (29) habe ich noch eine stille Hoffnung, dass er am Samstag zur Verfügung steht", erklärte Trainer Alexander Blessin (52), dem ansonsten der zu erwartende Kader zur Verfügung steht.
Das Defensiv-Duo fehlte bereits am Dienstag bei der Pokal-Niederlage in Leverkusen.
Nach dem Ausfall von Ricky-Jade Jones (23) wird ein U23-Spieler eine Chance erhalten. "Romeo Aigbekaen, Max Herrmann und Nick Schmidt", erklärte er weiter. "Wir werden sehen, wen wir für das Spiel dann nehmen werden."
5. Februar, 17.03 Uhr: Ricky-Jade Jones fehlt erneut für mehrere Monate
Der englische Angreifer hat sich bei der verlorenen Viertelfinalpartie im DFB-Pokal bei Bayer 04 Leverkusen einen Riss des Syndesmosebands am rechten Sprunggelenk zugezogen und muss operiert werden.
"Das ist schon hart und trifft uns auch. Ganz, ganz bitter", sagte Trainer Alexander Blessin bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Champions-League-Kandidaten VfB Stuttgart. Vor allem mit seiner Schnelligkeit habe er geglänzt.
Jones soll am kommenden Montag operiert werden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Angreifer verletzt hat: Kurz nach seiner Ankunft in Hamburg musste an der linken Schulter operiert werden und fiel mehrere Monate aus. Erst im Dezember bestritt er sein erstes Ligaspiel für die Hamburger.
4. Februar, 15.55 Uhr: René Adler spricht über die Lage beim FC St. Pauli
Ex-Nationalkeeper René Adler war als ZDF-Experte beim Pokalspiel des FC St. Pauli in Leverkusen im Einsatz. Nach dem Spiel ordnete er die Situation der Kiezkicker ein.
"Es war schon in Augsburg so, dass man eigentlich gut ins Spiel kam, die besseren Chancen hatte und eigentlich führen müsste", erklärte er und sah Parallelen zum Spiel am Dienstagabend. "Das ist der rote Faden, der sich durch die Saison zieht, dass man gerade gegen bessere Mannschaften gut spielt, teilweise sogar besser ist."
Was eben fehle sind die Tore. "Irgendwann muss einfach mal so ein blödes, ein billiges Tor rein", meinte der Experte. Er empfahl Trainer Alexander Blessin (52) weiter daran zu arbeiten. "Du kannst Torschusstraining machen, du kannst an Automatismen arbeiten und du brauchst irgendwann auch dieses Matchglück."
Wenn St. Pauli weiter hart arbeiten würde, und Adler wusste, dass sein Spruch platt war, dann komme das Glück auch zurück, war er sich sicher. "Mehr kannst du de facto nicht machen."
4. Februar, 11.25 Uhr: St. Pauli im März einmal Freitagbend und zweimal sonntags
Die Deutsche Fußball-Liga DFL hat am Mittwoch die Spieltage 25 bis 27 zeitgenau terminiert. Für den FC St. Pauli bedeutet dies Folgendes:
- Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 8. März um 15.30 Uhr
- Auswärsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag, 13. März um 20.30 Uhr
- Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag, 22. März um 17.30 Uhr
3. Februar, 20.10 Uhr: FC St. Pauli muss auf Eric Smith verzichten
Auch das noch! Der FC St. Pauli muss im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen nicht nur auf Hauke Wahl (31), sondern auch auf Eric Smith (29). Der Schwede hatte sich eine Verletzung im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am Samstag zugezogen und wurde nicht rechtzeitig fit.
Daher würfelte Trainer Alexander Blessin (52) die Mannschaft kräftig um. James Sands (25) rückt nun ins Abwehrzentrum, seine Position im Mittelfeld übernimmt Neuzugang Mathias Rasmussen (28).
3. Februar, 15.10 Uhr: Florian Badstübner pfeift DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen
Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Florian Badstübner (35) wird das Pokalspiel des FC St. Pauli am Dienstagabend (20.45 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen leiten.
Unter seiner Leistung konnten die Kiezkicker allerdings nur eine von neun Partien gewinnen. Zuletzt pfiff er die Hamburger bei der 2:3-Niederlage in München in der Vorsaison.
Die Bilanz der Werkself unter seiner Leitung liest sich hingegen ein bisschen besser. Zwei von vier Begegnungen konnte die Werkself siegreich bestreiten. Auch sein letzter Einsatz bei Leverkusen datiert aus der Vorsaison - einem 2:2 bei Werder Bremen.
3. Februar, 9.30 Uhr: Oladapo Afolayan mit emotionalem Abschiedspost
Oladapo Afolayan (28) hat noch in der Winertransferperiode den FC St. Pauli verlassen. Weil er sich erstmal nicht persönlich von den Fans verabschieden kann, verfasste er einen emotionalen Post auf Instagram.
"Drei Jahre lang war Hamburg mein Zuhause, und ihr habt mir und meiner Frau das Gefühl gegeben, willkommen und geliebt zu sein. Wir haben wirklich besondere Momente und Erinnerungen miteinander geteilt und Unvorstellbares erreicht", bedankte sich der 28-Jährige bei den Fans. Es falle ihm sehr schwer, diese Worte zu verfassen, schrieb er ehrlich.
"Ihr habt mir geholfen, einige meiner Träume zu verwirklichen, indem ich einen Meistertitel gewonnen und in der Bundesliga gespielt habe, und es war mir eine Ehre, das Trikot zu tragen und für euch alle zu spielen."
Abschließend bedankte sich der Offensivspieler bei einigen, die ihn während seiner Zeit im Verein begleitet haben, darunter unter anderem Ex-Kiezcoach Fabian Hürzeler (32). Der Name Alexander Blessin war allerdings nicht zu lesen.
2. Februar, 16.59 Uhr: Blessin spricht nach Abschied über Oladapo Afolayan
Das Kapitel St. Pauli ist für Oladapo Afolayan (28) beendet, der Offensivakteur ist zu den Blackburn Rovers gewechselt. Obwohl er bei Coach Alexander Blessin in Ungnade war, verlor dieser zum Abschied kein schlechtes Wort über den Engländer.
"Dapo ist ein absolut verdienter Spieler von St. Pauli und er ist immer mit der Aufstiegssaison in Verbindung zu bringen, weil er da sehr viel geleistet hat", betonte der 52-Jährige.
Dass sich die Wege nun getrennt hätten, sei dennoch das Beste für alle Seiten. "So wie es gelaufen ist, war es nicht so schön, aber dass gehört zum Fußball dazu", verdeutlichte Blessin.
2. Februar, 13.34 Uhr: Fin Stevens steht vor einem Wechsel zu seinem Ex-Verein
Fin Stevens (23) und Oladapo Afolayan (28) bleiben wohl keine Teamkollegen. Der Deal zwischen dem Rechtsverteidiger und den Blackburn Rovers sollen gescheitert sein, wie Football League World berichtet.
Dennoch steht Stevens vor einer Rückkehr. Sein Ex-Verein Oxford United, wo er vor seinem Wechsel zum FC St. Pauli gekickt hat, soll großes Interesse haben.
Allerdings rennt die Zeit. Der englische Zweitligist, der gegen den Abstieg aus der Championship kämpft, steht unter Zeitdruck.
2. Februar, 8.12 Uhr: Wechselt auch Fin Stevens zu den Blackburn Rovers?
Oladapo Afolayan (28) hat es vorgemacht, Fin Stevens (22) könnte nachziehen. Der Rechtsverteidiger hat beim FC St. Pauli keinerlei Chance und könnte, wie der Offensivspieler, zum abstiegsbedrohten, englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wechseln.
Laut Football League World steht dort Ryan Alebiosu (24) vor einem Wechsel nach Genau. Sollte dieser vonstatten gehen, wäre Stevens die Alternative.
Bei den Kiezkickern hat der zweifache walische Nationalspieler keine Zukunft. In eineinhalb Jahren kam er nur zu zwei Pflichtspieleinsätzen, in der laufenden Saison stand er zwar siebenmal im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.
2. Februar, 6.30 Uhr: Oladapo Afolayan wechselt zu den Blackburn Rovers
Das war keine große Überraschung mehr! Oladapo Afolayan (28) wird den FC St. Pauli verlassen und wechselt zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers.
Der Offensivspieler war vor fast genau drei Jahren ans Millerntor gekommen und entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling. Insgesamt kam er auf 93 Einsätze, in denen er 16 Tore erzielte und sieben weitere auflegte.
Zum Aufstieg trug er einen großen Teil bei. Unvergessen sein Doppelpack im vorletzten Spiel gegen den VfL Osnabrück. Schon in der vergangenen Saison zeichnete sich ab, dass die Qualitäten Afolayans nicht mehr so gefragt waren, er kam oft nur noch als Joker zum Einsatz.
Nach dem letzten Spieltag kritisierte er öffentlich Trainer Alexander Blessin (52) und dessen Spielweise. Es war der Anfang vom Ende. In der laufenden Saison kam er kaum noch zum Einsatz und schaffte es zuletzt nicht mal mehr in den Kader.
1. Februar, 12 Uhr: So plant Alexander Blessin mit Neuzugang Taichi Hara
Seit Samstag ist Taichi Hara (26) Teil des FC St. Pauli. Ihm wird sicher nicht entgangen sein, woran es derzeit bei den Kiezkicker hapert - der mangelnden Chancenauswertung in der Offensive.
Entsprechend schnell könnte der Japaner gebraucht werden. Am Samstag absolvierte er bereits eine Einheit mit dem Athletiktrainer, am Sonntag folgt das Training mit den Ersatzspielern.
"Montag sind wir schon in der Vorbereitung auf Leverkusen, ich kann mir das schon gut vorstellen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) auf die Frage, wie man mit Hara plane. Er stellte ihm in Aussicht, zumindest im Kader für das Pokalspiel zu stehen.
"Mit seiner Körpergröße, mit seiner Art und Weise, wie er spielt, kann er uns schon ganz gut helfen", war er sich sicher. Und das besser sofort als zu spät.
31. Januar, 19.30 Uhr: Oladapo Afolayan vor Rückkehr nach England
Jetzt kann es ganz schnell gesehen. Nach der Verpflichtung von Taichi Hara (26) steht Oladapo Afolayan (28) beim FC St. Pauli vor dem Aus. Der Engländer spielt schon längst keine Rolle mehr bei den Kiezkickern, nun könnte Bewegung in die Personalie kommen.
Wie aus England zu hören ist, haben die Blackburn Rovers, die derzeit in der zweiten Liga spielen, starkes Interesse. St. Pauli dürfte Afolayan bei einem Angebot keine Steine in den Weg legen.
Beim Auswärtsspiel in Augsburg stand der 28-Jährige erneut nicht im Kader.
31. Januar, 15.07 Uhr: Abwehr-Duo fehlt in Augsburg
Der FC St. Pauli muss beim FC Augsburg auf zwei Abwehrspieler verzichten. Adam Dzwigala (30) muss mit einem grippalen Infekt passen, ähnlich sieht es bei Hauke Wahl (31) aus.
Er ging angeschlagen aus der Partie am Dienstag gegen RB Leipzig raus und wurde nicht rechtzeitig fit.
31. Januar, 14.01 Uhr: 31. Januar, 14 Uhr: Sascha Stegemann pfeift Partie beim FC Augsburg
Wenn das mal kein schlechtes Omen ist! Sascha Stegemann (41) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie des FC St. Pauli beim FC Augsburg leiten.
Unter der Regie des Diplom-Verwaltungswirts holten die Kiezkicker in 13 Spielen nur drei Siege, dem gegenüber stehen zwei Remis und acht Niederlagen. In dieser Spielzeit pfiff er St. Pauli schon einmal - bei der 0:2-Niederlage am vierten Spieltag beim VfB Stuttgart.
Mut macht allerdings auch die schlechte Bilanz des FCA unter Stegemann. Die Fuggerstädter fünf von 26 Begegnungen gewinnen, zwölfmal verließ man den Platz als Verlierer.
30. Januar, 16.30 Uhr: Trainer Alexander Blessin von Tomoya Ando überrascht
Tomoya Ando (27) hat einen bemerkenswerten Start beim FC St. Pauli hingelegt. Gegen Borussia Dortmund überzeugte er über 45 Minuten, gegen RB Leipzig sogar über 90. Gegen Ende des Nachholspiels war allerdings eine gewisse Müdigkeit zu erkennen.
"Er hat es überragend gemacht", lobte Alexander Blessin (52) den Japaner. "Mit seiner Qualität, Ruhe und Zweikampfstärke hat er die 90 Minuten bravourös durchgezogen." Nach der Partie habe Ando aber "ein bisschen was gespürt", wie der Trainer sagte. Am Donnerstag habe das aber schon besser ausgesehen.
Dass Ando so schnell Fuß gefasst hat, überrascht ein wenig. "Er hatte drei Wochen Pause und steht jetzt erst seit drei Wochen wieder im Saft", erklärte der 52-Jährige. Da Adam Dzwigala (30) nach seiner Gelbsperre zurückkehrt, ist ein erneuter Einsatz offen. "Wir müssen gucken, ob wir das Risiko einer Verletzung eingehen. Danach sieht es momentan aber nicht aus."
30. Januar, 13.10 Uhr: Alexander Blessin lobt Jackson Irvine für seinen Einsatz
Es ist schon eine kleine Überraschung, dass Jackson Irvine (32) derzeit für den FC St. Pauli aufläuft. Als der Verein gemeldet hatte, der Australier klage wieder über Probleme an seinem operierten linken Fuß war von einer baldigen Rückkehr auf den Platz nicht auszugehen gewesen. Doch nun stand der Kapitän in den beiden vergangenen Partien auf dem Rasen.
"Es ist immer schmerzbedingt, wie er es hinbekommt. Wir haben gesagt, dass wir das jede Woche aufs Neue kontrollieren und besprechen müssen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Entsprechend unklar ist auch, wie lange Irvine überhaupt spielen kann.
"Es ist davon abhängig, wie er den Schmerz unterdrücken kann", so Blessin weiter. "Ob es dann eine 400er oder 800er Ibuprofen ist, überstrapazieren wollen wir es auch nicht."
Vielmehr setze man auf die Zeit und eine Verbesserung. "Ich bin froh, dass er es so durchzieht. Großes Lob an ihn, dass er trotz der Schmerzen dabei sein und der Mannschaft helfen will. Er ist unser Kapitän und es ist wichtig, ihn dabei zu haben", machte der Trainer den Stellenwert von Irvine noch einmal deutlich.
30. Januar, 9.10 Uhr: Trainer Alexander Blessin arbeitet gerne mit japanischen Spielern zusammen
Mit Joel Chima Fujita (23) und Tomoya Ando (27) hat der FC St. Pauli bereits zwei Japaner unter Vertrag, dazu kommt noch Zeugwart Kenta Kambara. Schon bald könnte sich mit Taichi Hara (26) die Fraktion aus dem Land der aufgehenden Sonne vergrößern.
"Das sind einfach überragende Charaktere und von der Mentalität überragende Jungs", erklärte Trainer Alexander Blessin (52). Schon vor seiner Zeit bei den Kiezkickern hatte er mit zwei Japanern zusammengearbeitet. Was er an ihnen schätzt? "Sie setzen sehr, sehr schnell um, was man von ihnen verlangt, weil sie eine hohe Arbeitsmoral haben."
Was die Personalie Hara anging, ließ er sich nicht ganz locken: "Wer weiß, was noch kommt."
29. Januar, 16.50 Uhr: Adam Dzwigala kehrt nach Gelbsperre zurück
Gegen RB Leipzig zeigte der FC St. Pauli am Dienstag im Nachholspiel eine starke Leistung und spulte insgesamt rund 128 Kilometer ab. Einige Profis klagten im Anschluss über kleinere Wehwehchen, ein Ausfall droht aber nicht.
"Ich gehe davon aus, dass niemand ausfällt", machte Trainer Alexander Blessin (52) deutlich. Am Mittwoch hatte es wohl einige Spieler gegeben, die sich schlecht gefühlt hätten, einen Tag später habe dies aber schon wieder anders ausgesehen, so der 52-Jährige.
Entsprechend dürfte gegen den FC Augsburg der gleiche Kader zur Verfügung stehen, wie am Dienstag. Wohl mit einer Änderung allerdings: Adam Dzwigala dürfte nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehren, dafür dürfte Jannik Robatsch (21) wieder weichen.
Weiterhin fehlen natürlich die seit längerer Zeit verletzten David Nemeth (24), Connor Metcalfe (26) und Andréas Hountondji (23).
29. Januar, 9.50 Uhr: So versteht sich Hauke Wahl mit Neuzugang Tomoya Ando
Tomoya Ando (27) legte gegen RB Leipzig ein starkes Startelf-Debüt für den FC St. Pauli hin. Von Mitspieler und Abwehrchef Hauke Wahl (31) gab es dafür ein Lob.
"Super Spiel", sagte er. Vor allem in der ersten Halbzeit habe Ando viele Lösungen mit dem Ball gefunden. "Hinten raus ist er ein bisschen müde geworden, aber das darf man ihm nicht verübeln", so Wahl weiter. Schließlich hatte er Anfang Dezember das letzte Mal über 90 Minuten auf dem Platz gestanden.
Generell fügte sich die japanische Abwehrkante gut bei den Kiezkicker ein, was aus Sicht des 31-Jährige nicht verständlich sei. "Er spricht kein bisschen die Sprache, kann kaum kommunizieren außer über Kenta", erklärte Wahl. "Das ist nicht einfach, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, die Sprache nicht zu sprechen und so zu spielen. Da ziehe ich den Hut vor."
Viele Worte haben die beiden Defensivspieler aber noch nicht gewechselt. "Irgendwie lächeln wir uns schon ab und an mal ein bisschen an. Er ist ein guter Junge", ist Wahl überzeugt. "Ich habe mal einen Spaß über Kenta gemacht, da hat er gleich mitgelacht. Da hat er mich fast in den Schwitzkasten genommen, da habe ich ein bisschen doof geguckt."
Künftig könnten die beiden öfter zusammen auflaufen, Ando ist mehr als nur eine Alternative in der Defensivreihe der Kiezkicker.
28. Januar, 18.39 Uhr: Stürmer Taichi Hara offenbar vor Wechsel zu St. Pauli
Mit Joel Chima Fujita (23) und Tomoya Ando (26) hat St. Pauli bereits zwei Japaner in dieser Saison geholt, nun könnte der dritte folgen: Laut übereinstimmender Medienberichte stehen die Kiezkicker vor der Verpflichtung von Taichi Hara (26).
Kyoto Sanga, der Arbeitgeber des Mittelstürmers, gab bereits eine Mitteilung heraus, dass der 26-Jährige den Klub verlassen und zu einem ausländischen Verein wechseln wolle. Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.
Mit dem 1,91 Meter großen Angreifer würde der FCSP auf die anhaltende Offensivflaute reagieren. Gut für die Hamburger: Haras Vertrag läuft am 31. Januar aus, er wäre also ablösefrei zu haben.
28. Januar, 17.30 Uhr: Danel Sinani zwischen Lob und Kritik
Auch Danel Sinani (28) war einer, der sich über einen Startelf-Platz gegen Leipzig freuen durfte. Nach einer Verletzungspause zum Jahresstart war es sein zweiter Einsatz 2026. Im Stadtderby gab ihm Alexander Blessin (52) ab der 65. Minute eine Chance.
Letzterer zeigte sich auch soweit zufrieden mit der Leistung des Luxemburgers - auch, wenn der 28-Jährige die ein oder andere Entscheidung im Spiel beim nächsten Mal etwas besser überdenken sollte. Das waren sich sowohl Spieler als auch Trainer einig.
"Ich ärgere mich selber [...]. Diese zwei Bälle, die ich einfach so verschenke. Eben diese Entscheidungen, die ich eigentlich auch besser treffen muss", reflektierte Sinani nach der Partie am Mikrofon in den Katakomben. Blessin analysierte seinen Auftritt nach dem 1:1-Remis ebenso aus zwei Perspektiven.
"In dieser Schwächeperiode, hat er weniger Bälle festgemacht und so auch die Pässe nicht richtig angebracht hat - das, was uns aber am Anfang extrem geholfen hat, das war genau diese Ballsicherheit, seinen Körper dazwischen bringen, sich faulen zu lassen, dann eine Lösung zu finden und aber im Offensivspiel auch wieder den Pass nach vorne zu suchen. Das hat er, finde ich, schon gut gemacht."
28. Januar, 11.45 Uhr: Manolis Saliakas verdient zurück in der Startelf
Manolis Saliakas (29) hatte lange auf diesen Einsatz gewartet. Und ihn nicht nur verdient, sondern sich wohl auch hart erarbeitet, bestätigte Alexander Blessin nach dem 1:1-Remis gegen RB Leipzig am Dienstagabend.
"Er hat nie den Kopf hängen lassen und deswegen hatte er es jetzt auch verdient", betonte der Kiezcoach nach Abpfiff. Und der Grieche hat seinen ersten Einsatz seit dem 1. November, und dann gleich von Beginn an, alles in allem gut genutzt und brachte vor allem wichtige Dynamik über die rechte Seite.
Dass der Verteidiger so lange nicht auf dem Platz mit dabei war, habe zwei Gründe, so Blessin. Zum einen hätte es Arkadiusz Pyrka (23) zuletzt auf dieser Position einfach "gut gemacht", zum anderen habe Saliakas wegen einer Verletzung bereits zwei Mal eine komplette Vorbereitung verpasst, was die Rückkehr natürlich erschwere.
27. Januar, 17.05 Uhr: FC St. Pauli gibt Leih-Angebot für Rodrigo Castillo ab
Der FC St. Pauli sucht händeringend nach einer Verstärkung für den Sturm. Laut dem argentinischen Sport-Journalisten Uriel Lugt sollen die Kiezkicker ein Auge auf Rodrigo Castillo (26) vom Lanus geworfen haben.
Der abstiegsbedrohte Bundesligist soll demnach ein Leih-Angebot abgegeben haben, was Lanus aber ablehnte. Inwiefern der Argentinier, der erst im Sommer gewechselt war und in dieser Saison sieben Tore in 16 Partien erzielte, eine Sofort-Verstärkung wäre, ist fraglich. Immerhin wäre es seine erste Station außerhalb Argentiniens.
27. Januar, 9.20 Uhr: Holt St. Pauli auch jemanden für den Sturm?
"Noch ist das Transferfenster ja offen", grinste St. Paulis Cheftrainer Alexander Blessin (52) bei der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend. Ist da etwa Verstärkung für den Sturm in Aussicht?
Zuletzt hatte man Mathias Rasmussen (28) für das zentrale Mittelfeld verpflichtet, für die Abwehr kam Tomoya Andō (27) dazu. Man habe zuletzt viele Ausfälle auf unterschiedlichen Positionen gehabt, bei denen man nun einfach eine gewisse Flexibilität habe.
Ob Sportchef Andreas Bornemann (54) aktuell auch in Gesprächen mit einem neuen Stürmer ist, bleibt offen. Blessins Reaktion zu entnehmen, scheint es allerdings höchstwahrscheinlich zu sein.
26. Januar, 18.59 Uhr: Scott Banks setzt Leihe beim Barnsley FC fort
Für Scott Banks nimmt die Zeit beim englischen Drittligisten FC Blackpool ein Ende. Der 24-Jährige läuft fortan für den Ligakonkurrenten Barnsley FC auf. Dort soll der Flügelspieler weitere Spielpraxis sammeln.
Banks schloss sich Blackpool im Sommer 2025 auf Leihbasis an und stand 14 Mal auf dem Platz. Dabei gelang dem Schotten ein Treffer.
Der 24-Jährige wechselte im August 2023 zunächst leihweise zum FC St. Pauli und wurde im Sommer 2024 fest von Crystal Palace verpflichtet. Für die Kiezkicker kommt Banks bislang auf 16 Einsätze.
24. Januar, 20.05 Uhr: Morgan Guilavogui vor Wechsel in die MLS
Der FC St. Pauli hat lange von der Rückkehr von Morgan Guilavogui (27) geträumt, doch der Franzose hat sich für einen Wechsel nach Amerika in die MLS entschieden. Wie das Abendblatt berichtet, soll der 27-Jährige bei Real Salt Lake City einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.
Der US-Klub soll eine Ablöse von sechs Millionen Euro plus Boni geboten haben, eine Summe, die St. Pauli keineswegs hätte aufbringen können.
Sportchef Andreas Bornemann (54) wird sich anderweitig nach einer Verstärkung für die Offensive umgucken müssen.
24. Januar, 17.22 Uhr: Ricky-Jade Jones sprintet zu neuem Saison-Bestwert
St. Paulis Sprint-Maschine Ricky-Jade Jones (23) hat im Derby gegen den HSV einen neuen Saison-Bestwert aufgestellt. Der Angreifer wurde mit 36,46 km/h geblitzt, so schnell war in dieser Spielzeit noch kein anderer Profi unterwegs.
Aufgestellt hatte Jones ihn nach einer eigenen Ecke, als er bei dem darauffolgenden Konter des HSV nach hinten eilte und eine Flanke im eigenen Strafraum per Kopf klärte.
24. Januar, 14.01 Uhr: Adam Dzwigala gesperrt - das sind die Alternativen
Der FC St. Pauli muss am Dienstag im Nachholspiel gegen RB Leipzig auf Adam Dzwigala (30) verzichten. Der Pole sah gegen im Derby gegen den HSV seine fünfte gelbe Karte. Alternativen hat Trainer Alexander Blessin (52) vor allem zwei.
Zum Einen könnte Winter-Neuzugang Tomoya Ando (27) sein Startelf-Debüt feiern. Gegen den BVB zeigte der Japaner bereits gute Ansätze. Auf der anderen Seite könnte Eric Smith (29) wieder zurück ins Abwehrzentrum rücken und damit Hauke Wahl (31) auf seine angestammte Position rechts in der Dreierkette. Dies ist nach der Verpflichtung von Mathias Rasmussen (28) sogar die wahrscheinlichste Variante.
Blessin wollte sich unmittelbar nach dem Derby noch nicht in die Karten schauen lassen.
22. Januar, 13.49 Uhr: Eintracht Frankfurt soll Interesse an Alexander Blessin haben
Eintracht Frankfurt ist nach dem Rausschmiss von Dino Toppmöller (45) auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut Bild beschäftigen sich die Adler neben Favorit Marco Rose (49) auch mit Sandro Schwarz (47), Tobias Strobl (38) und Alexander Blessin (52).
Der aktuelle Trainer des FC St. Pauli lehrte der Eintracht vor zwei Jahren im Conference-League-Achtelfinale das Fürchten und setzte sich mit Union Saint-Gilloise durch. Dies scheint bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob überhaupt etwas an dem Gerücht dran ist.
21. Januar, 15.45 Uhr: St.-Pauli-Coach stellt Rückkehr von Irvine in Aussicht
Gute Personal-Nachrichten bei St. Pauli: Kapitän Jackson Irvine (32) könnte beim Stadtderby gegen den HSV am Freitag wieder im Kader stehen, wie Coach Alexander Blessin (52) auf der Pressekonferenz am Mittwoch verkündete.
Der Australier sei zwar noch "in der Testphase", wie der Trainer es ausdrückte, die Belastungsproben seien aber gut gelaufen. Dennoch müsse man aufpassen, wie Irvines Körper in den nächsten Tagen und Wochen reagiere. Gerade mit Blick auf solch ein Highlight-Spiel sei die Präsenz des Kapitäns in der Kabine und auf der Bank allerdings enorm wichtig.
Auch Danel Sinani (28) könnte in den Kader zurückkehren. Hinter einem Einsatz von Connor Metcalfe (26) stehe hingegen noch ein größeres Fragezeichen, so Blessin.
21. Januar, 6.20 Uhr: Schiedsrichter-Boss Knut Kircher gibt Fehlentscheidung zu
Schiedsrichter-Boss Knut Kircher (56) hat auf einem Treffen mit Journalisten über zwei strittige Entscheidungen vom vergangenen Spieltag gesprochen, darunter war auch das brutale Foul von Nico Schlotterbeck (26) an Arkadiusz Pyrka (23).
Der BVB-Profi hatte während der Partie nur die gelbe Karte gesehen - ganz zum Entsetzen von Trainer Alexander Blessin (52). "Wie Schlotterbeck da reingeht, da ist alles gegeben: Er spielt den Ball nicht, knöchelhoch – da ist im Normalfall der Fuß ab und dann sprechen wir darüber, dass es nach einer Viertelstunde eine Rote Karte ist."
Nun hat Kircher deutlich gemacht, dass er zwar froh sei, dass diese Szene, wie auch das Foul von Leipzigs Nicolas Seiwald an Bayern-Profi Leon Goretzka, gleich bewertet worden waren, doch letztlich hätte er sich eine härtere Konsequenz gewünscht.
"Allerdings wäre mir noch lieber gewesen, wir hätten es einheitlich richtig gemacht", gab er zu und sprach sich für die Rote Karte aus und den entsprechenden Eingriff des VAR.
20. Januar, 15.42 Uhr: So baute Hauke Wahl Ricky-Jade Jones wieder auf
Vor dem Derby gegen den HSV wurde Hauke Wahl (31) auf Ricky-Jade Jones (23) angesprochen und inwiefern das Team ihn aufbauen musste. Die Antwort war eindeutig.
"Klar war Ricky enttäuscht, das ist normal, wenn man denkt, dass man schuld ist", erklärte Wahl. "Aber das ist Quatsch, es nicht seine Schuld." Fußball sei eben ein Fehlersport, so der Abwehrspieler. "Das haben wir ihm auch mehrfach gesagt."
Man gewinne und verliere gemeinsam, machte Wahl deutlich. "Natürlich tat er einem leid und er war auch geknickt. Aber er hat genug Zustimmung von uns bekommen."
20. Januar, 13.50 Uhr: Jackson Irvine zurück auf dem Trainingsplatz
St. Paulis Kapitän Jackson Irvine hat am Dienstag überraschend am Training teilgenommen. Der Australier machte bei Pass- und Spielübungen mit, verließ nach einer guten Dreiviertelstunde aber wieder den Rasen.
Weiterhin fehlten Ben Voll und Connor Metcalfe, Danel Sinani trainierte ebenfalls nur dosiert mit.
17. Januar, 20.19 Uhr: Tomoya Ando feiert sein Pflichtspieldebüt
Nach etwas mehr als einer Stunde war es endlich so weit: Tomoya Ando wurde eingewechselt und gab somit sein Pflichtspieldebüt. Am Ende ärgerte aber auch er sich über die unglückliche 2:3-Niederlage.
"Es war eine besondere Atmosphäre und ich freue mich über meinen ersten Einsatz", erklärte er nach der Partie. Leider haben wir das Spiel verloren."
Und dann richtete er den Blick bereits nach vorne: "Nächste Woche steht das Derby an. Wir wollen das Spiel gewinnen, egal wie."
17. Januar, 14.36 Uhr: Eric Smith spricht vor dem Spiel beim BVB
Vor dem Spiel beim BVB äußerte sich Eric Smith (29) am Sky-Mikrofon über die Situation des FC St. Pauli: "Wir müssen in den Spiegel schauen und jeden Tag hart arbeiten, um daraus zu kommen."
Hoffnung gibt den Schweden, dass die Kiezkicker in der vergangenen Saison in einer vergleichbaren Situation waren.
17. Januar, 12.02 Uhr: Harm Osmers pfeift die Partie beim BVB
Ist das ein gutes Omen? Harms Osmers (40) wird das Spiel des FC St. Pauli am Samstag bei Borussia Dortmund leiten. Unter seiner Regie gab es das Duell schon einmal, mit dem besseren Ende für die Kiezkicker.
2022 standen sich beide Vereine im DFB-Pokal-Achtelfinale im menschenleeren Millerntor gegenüber, der damalige Zweitligist setzte sich nach einem Tor von Etienne Amenyido und einem Eigentor von Axel Witsel mit 2:1 durch. Der Ehrentreffer von Erling Haaland war für den BVB zu wenig.
Gegen eine Wiederholung hatte beim Kiezklub sicher niemand etwas einzuwenden.
15. Januar, 14.35 Uhr: So ist der Stand bei Jackson Irvine
Der Schock über den erneuten Ausfall von Kapitän Jackson Irvine (32) wog schwer, noch ist unklar, wie es mit dem Australier weitergeht. "Das wird sich in der nächsten Woche oder den nächsten zehn Tagen herausstellen", erklärte Trainer Alexander Blessin (52) am Donnerstag.
Er bestätigte auch, dass eine erneute Operation im Raum stehe. Doch zunächst wird bei "fast täglichen" MRT-Untersuchungen vom lädierten Knöchel ein aktueller Stand eingeholt. Zudem werden Gespräche mit dem Operateur geführt. Was am Ende dabei herauskommt, wollte Blessin nicht mutmaßen. "Das ist schwierig für mich als Außenstehenden."
Sollte es am Ende erneut zu einem Eingriff kommen, dürfte das wohl das Saisonaus für Irvine bedeuten und damit auch gleichzeitig das WM-Aus. Nach der ersten OP hatte es ein halbes Jahr gedauert, bis der 32-Jährige wieder auf dem Platz stand.
15. Januar, 8.42 Uhr: Eric Smith mit klarer Forderung an seine Mitspieler
Die späte Niederlage beim VfL Wolfsburg hat bei den Profis des FC St. Pauli Spuren hinterlassen. "Es tut sehr weh, aber wir waren in dieser Saison schon in dieser Situation. Ich will nicht sagen, dass wir es gewohnt sind, aber wir wissen wie es sich anfühlt. Und ehrlicherweise sind wir es Leid", sagte Kapitän Eric Smith (29) nach der Partie.
"Es ist nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber wir müssen aus unseren Fehlern lernen", zeigte sich der Schwede genervt. St. Pauli schien in der zweiten Hälfte alles unter Kontrolle zu haben, kassierte dann aber kurz vor Schluss den K.o..
"Wir bekommen gesagt, was wir tun sollen, sind dann aber nicht in der Lage, das umzusetzen", ärgerte er sich weiter. "Wir wissen, dass wir nicht die besten individuellen Spieler in der Liga haben. Da ist es umso wichtiger uns gegenseitig zu helfen - was wir dann aber nicht genug machen."
14. Januar, 21.10 Uhr: Sky-Experte Didi Hamann regt sich über Verhalten von Wolfsburg-Trainer auf
Alexander Blessin (52) hatte nach der Niederlage keine große Lust über den von Hauke Wahl (31) verschuldeten Handelfmeter zu sprechen - und schon gar nicht über das Verhalten von Wolfsburg-Trainer Daniel Bauer (43), der vehement den VAR eingefordert hatte.
Stattdessen ergriff Sky-Experte Didi Hamann (52) das Wort und ließ kein gutes Haar am VfL-Coach. "Die Reaktion von Daniel Bauer ist eine Frechheit, eine Unsportlichkeit, die geahndet werden sollte", forderte der Ex-Profi. "Das sind Reaktionen, die wir aus fernen Ländern kennen. Er ist noch nicht sehr lange Cheftrainer in der Bundesliga, aber das sollte er lassen."
Letztlich hatte sich Schiedsrichter Frank Willenborg (46) erst nach Aufforderung des VAR die Bilder angeschaut und auf den Punkt gezeigt. Zuvor hatte er eindeutig auf Weiterspielen entschieden.
14. Januar, 19.58 Uhr: Medizinischer Notfall bei St.-Pauli-Spiel in Wolfsburg
Bedrückende Stille: Ab etwa der 60. Minute herrschte beim Spiel des FC St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg Schweigen in der Volkswagen-Arena.
Offenbar war es im Stadion zu einem medizinischen Notfall gekommen, woraufhin beide Fanlager ihren Support einstellten. In der 72. Minute brandete kurz Applaus auf, anschließend gingen die Gesänge wieder los.
Der Stadionsprecher gab kurz darauf bekannt, dass die betroffene Person versorgt wurde und wieder stabil sei.
14. Januar, 17.49 Uhr: Das sagt Eric Smith vor dem Wolfsburg-Spiel
Endlich geht es für den FC St. Pauli wieder los. Für Eric Smith (28), der als Kapitän aufläuft, war die Pause sogar noch ein bisschen länger. "Es fühlt sich sehr lange an, weil ich vor Weihnachten ja auch noch gesperrt war", sagte der Schwede am Sky-Mikro unmittelbar vor der Partie.
Aufgrund der nicht ganz so guten Ausgangslage legten die Kiezkicker früh mit der Vorbereitung wieder los. "Wir wollen uns in allen Punkten verbessern", begründete Smith. Verzichten muss St. Pauli auf den verletzten Jackson Irvine (32). "Ein harter Schlag, aber wir versuchen das Beste. Es ist für jedes Team in der Liga schwierig, wenn der Kapitän ausfällt", machte Smith deutlich, der mit drei Punkten ins Fußballjahr 2026 starten will.
13. Januar, 14.09 Uhr: Jackson Irvine fällt bis auf Weiteres aus
Schlechte Nachrichten von Jackson Irvine (32)! Wie der Verein am Dienstagnachmittag bekannt gab, wird der Australier erneut ausfallen. Beim Kapitän sind Probleme am linken Fuß aufgetreten.
Bereits im April des vergangenen Jahres hatte sich der 32-Jährige nach einer knöchernen Stressreaktion einer Operation an diesem Fuß unterzogen. Erst im Oktober hatte er daraufhin sein Comeback gegeben und seine Bedeutung für das Spiel der Kiezkicker unter Beweis gestellt.
Nun muss Trainer Alexander Blessin (52) erneut auf den Ausfall reagieren.
13. Januar, 10 Uhr: Frank Willenborg pfeift die Partie beim VfL Wolfsburg
Ist das ein gutes Omen? Frank Willenborg (46) wird am Mittwochabend (18.30 Uhr) die Partie des FC St. Pauli beim VfL Wolfsburg leiten. Für die Kiezkicker ist das eine gute Nachricht.
Denn unter der Leitung des Realschullehrers aus Osnabrück konnte St. Pauli zwölf der 22 Partien gewinnen, darunter auch die letzten drei - allesamt in der Aufstiegssaison 2023/24. Sieben Begegnungen gingen hingegen verloren. Generell hat Willenborg mit Bayer Leverkusen nur einen Verein öfter gepfiffen als die Boys in Brown, die aber mehr Siege einfuhren als die Werkself.
Mit dem 46-Jährigen an der Pfeife konnte Wolfsburg fünf der acht Spiele erfolgreich bestreiten, die restlichen drei gingen verloren.
Assistiert wird Willenborg an der Seite von Robert Wessel (40) und Eric Müller (35). VAR ist Sören Storks (37).
8. Januar, 18.08 Uhr: Erik Ahlstrand wechselt auf Leihbasis zu Heracles Almelo
Der FC St. Pauli leiht Erik Ahlstrand bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo aus. Darüber hinaus besitzt der aktuell Tabellen-17. der Eredivisie im Sommer eine Kaufoption.
Ahlstrand kam bei den Kiezkickern bislang kaum zum Zuge, auch wenn ihm immer wieder gute Fortschritte attestiert worden waren, wie Sportchef Andreas Bornemann (56) bestätigte. Sein Hauptproblem sei die starke Konkurrenz.
Insgesamt kam Ahlstrand in zwei Jahren nur auf sechs Kurzeinsätze für die Profis (41 Minuten insgesamt), wusste dafür aber bei der U23 in der Regionalliga Nord zu überzeugen. Nun darf er sich zumindest bis Saisonende auf höherem Niveau beweisen.
8. Januar, 13.42 Uhr: FC St. Pauli spielt verschiedene Szenarien durch
Die Prognosen sehen nicht gut aus. Aufgrund der Wetterkapriolen ist derzeit noch unklar, ob das Heimspiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) wie geplant stattfinden kann.
Wie der Verein am Donnerstagmittag erklärte, müsse man die Entwicklung der Wetterlage abwarten, um eine Entscheidung treffen zu können.
"Alle Verantwortlichen im Verein arbeiten seit Tagen an verschiedenen Szenarien, um handlungsfähig zu sein und stehen im kontinuierlichen Austausch mit unterschiedlichen Fachleuten, Behörden, DFL, Dienstleistern und vielen weiteren Beteiligten", teilte ein Sprecher mit. Noch sei unklar, ob das Spiel stattfinden könne.
8. Januar, 9.08 Uhr: Florian Exner leitet die Partie gegen RB Leipzig
An ihn hat St. Pauli keine guten Erinnerungen! Schiedsrichter Florian Exner (35) wird am Samstag (15.30 Uhr) die Partie gegen RB Leipzig leiten.
Während die Premiere des gelernten Rechtsanwaltes aus Münster mit einem 3:2-Sieg im damaligen Topspiel gegen Greuther Fürth mündete, gab es nach dem zweiten Einsatz von ihm ordentlich Redebedarf.
Exner pfiff in der vergangenen Saison das Gastspiel des VfB Stuttgart am Millerntor, das mit 0:1 verloren ging. Dabei stellte der 35-Jährige zunächst Siebe Van der Heyden (27) vom Platz, in der Nachspielzeit zeigte er Nikola Vasilj (30) binnen weniger Sekunden die Ampelkarte. Der Keeper musste im Anschluss von seinen Mitspielern zurückgehalten werden, sonst wäre er dem Referee wohl an die Gurgel gegangen.
5. Januar, 13 Uhr: Erik Ahlstrand steht vor einem Wechsel in die Niederlande
Beim FC St. Pauli kam Erik Ahlstrand (24) bislang kaum zum Zuge, daran dürfte auch der gute Auftritt beim Test gegen Werder Bremen wenig ändern.
Zwar zeigte sich Sportchef Andreas Bornemann (54) auf TAG24-Nachfrage zufrieden mit der Entwicklung des Schweden, gab aber auch zu, dass man unter gewissen Umständen einem Wechsel nicht im Wege stehen würde.
Und genau dazu scheint es jetzt zu kommen. Wie die schwedische Zeitung Expressen berichtet, soll Ahlstrand kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo stehen.
Bislang kam der 24-Jährige bei den Profis nur zu fünf Kurzeinsätzen in der Liga und einem im DFB-Pokal.
4. Januar, 18.37 Uhr: FC St. Pauli komplettiert Torwartteam
Der FC St. Pauli hat auf die Verletzung von Simon Spari (23) reagiert und mit Emil Gazdov (22) das Torwartteam komplettiert. Der Keeper wurde vom CF Montréal bis zum Saisonende ausgeliehen, zudem sicherten sich die Kiezkicker eine Kaufoption.
"Emil ist sehr dynamisch und explosiv in seinen Bewegungen, zudem strahlt er Ruhe und Souveränität aus. Er antizipiert gut bei langen Bällen und traut sich auch, das Tor für Defensivaktionen zu verlassen. Auch im Aufbauspiel agiert er ruhig und abgeklärt", freute sich Trainer Alexander Blessin (52) über seinen zweiten Winter-Neuzugang.
Gazdov, der neben der kanadischen auch die bulgarische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde bei den Vancouver Whitecaps ausgebildet und wechselte von dort aus zu Pacific FC. Von Oktober 2020 bis Februar 2022 stand Gazdov im Kasten der U19 des 1. FC Nürnburg ehe er wieder nach Kanada zurückkehrte und sich 2025 Montréal anschloss. Zuletzt war er ein halbes Jahr an Valour FC ausgeliehen.
Gazdov selbst sagte zu seinem Wechsel: "Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Die Zeit in Hamburg möchte ich bestmöglich für meine fußballerische Weiterentwicklung nutzen und möglichst viele Erfahrungen bei einem Bundesligateam sammeln."
4. Januar, 11.42 Uhr: Das müssen Fans zum Werder-Testspiel wissen
Die Entscheidung ist gefallen: Das Testspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) wird vor Zuschauern ausgetragen. Allerdings bietet der Verein den Zuschauern, die aufgrund der Witterungsbedinungen oder anderen Gründen nicht kommen können, eine Alternative an.
Diese sollen bis 13.30 Uhr ihr Ticket auf dem offiziellen Zweitmarkt-Portal einstellen, entweder werden sie dann von anderen Fans übernommen oder bekommen eine Erstattung zurück.
Auch ein späteres Hineinstellen sei noch möglich. Darüberhinaus denkt der Verein auch über ein Gratisticket für ein anderes Testspiel nach.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa