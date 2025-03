FC St. Pauli will gegen die TSG Hoffenheim für ein Bundesliga-Novum sorgen

Hamburg - Das hat noch kein Bundesligist geschafft! Im März ist noch keinem Verein im deutschen Oberhaus ein Heimsieg gelungen, der FC St. Pauli will genau das am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim ändern.

Mit zuletzt zwei Siegen und zwei Unentschieden hat sich Hoffenheim ein wenig in ruhiges Fahrwasser begeben, genau da will St. Pauli sie aber wieder rausholen. "Unser Ansinnen ist, sie mit einem Sieg wieder zurückzuholen", machte der 51-Jährige deutlich.

Die Voraussetzungen für die Partie sind klar. Als 15. mit 22 Punkten wollen die Kiezkicker die Kraichgauer, die zwei Plätze über ihnen stehen und vier Zähler auf ihrer Seite haben, wieder in den Abstiegskampf mit reinziehen. "Wir wissen, um was es geht", gab Trainer Alexander Blessin (51) zu.

Manolis Saliakas (28, l.) und Johannes Eggestein (26) könnten beim FC St. Pauli zurück in die Startelf kehren. © IMAGO/Steinsiek.ch

Er selbst muss noch entscheiden, wie er am Freitag spielen will - so wie in Wolfsburg mit einem Zehner und zwei Spitzen oder im altbewährten 3-4-3. "Wir sind dadurch schwieriger einzuschätzen, aber das muss noch mehr in Fleisch und Blut übergehen", erklärte Blessin und nannte die erste Halbzeit in Mainz als Paradebeispiel, wo das Team immer wieder das System wechselte.

Vor allem drei Positionen sind noch offen. Als rechter Schienenspieler könnte Manolis Saliakas (28) zurückkehren, wodurch Philipp Treu (24) wieder auf links wechseln würde. Offensiv stünden neben Johannes Eggestein (26) auch auf den Flügeln mehrere Spieler parat. "Ich lasse alles auf mich wirken, wir haben einen Plan", machte Blessin deutlich. "Ich sehe das auch nicht als Problem, sondern als Luxus."

Wichtig sei nur, und das gelte speziell für den Abstiegskampf, dass das Team sich das Gefühl gebe, dass jeder für den anderen da sei. "Wir wollen die Leistungen der letzten Wochen mit mehr Punkten ausfüllen und uns belohnen", so der Trainer. Am besten schon am Freitagabend gehen Hoffenheim.