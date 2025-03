FC St. Pauli will in Wolfsburg den Bock umstoßen: "Die Zeit ist reif!"

Hamburg - Der Druck wird immer größer! Der FC St. Pauli hat zehn Spieltage vor Saisonende noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Nach vier Niederlagen in Folge soll am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg endlich wieder ein Erfolgserlebnis her - am besten ein dreifaches!