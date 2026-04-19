FC St. Pauli wird zum großen Verlierer des Spieltages: "Müssen Punkte woanders holen"

Hamburg - Der Blick richtete sich schon nach vorne! Der Frust beim FC St. Pauli über den verpassten Sieg gegen den 1. FC Köln war groß, dennoch waren die Spieler weiterhin vom direkten Klassenerhalt überzeugt.

St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj (30) sprach nach dem Köln-Remis von "zwei verlorenen Punkten". © WITTERS

Mit einem Sieg hätten die Kiezkicker Big Points im Abstiegskampf einfahren können, stattdessen sind sie nach Samstagnachmittag so etwas wie der große Verlierer. Der Vorsprung auf den VfL Wolfsburg (17.) ist auf zwei Zähler geschmolzen, das rettende Ufer ist nun vier Punkte weg, wobei Borussia Mönchengladbach (15.) am Sonntag noch punkten kann.

Am Freitagabend war da schon die Rede von "zwei verlorenen Punkten" gewesen, wie Torhüter Nikola Vasilj (30) zugab. Auch sein Trainer Alexander Blessin (52): "Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Punkte woanders holen."

Vor allem der späte Gegentreffer durch einen umstrittenen Elfmeter sorgte für Ärger. "Aber es ist, wie es ist", sagte Vasilj und versuchte die positiven Dinge mit aus der Partie zu nehmen. Blessin

"Wir sind als Team aufgetreten, hatten eine gute Balance, wann wir pressen und wann wir uns ein bisschen fallen lassen und dann immer noch aktiv bleiben", beschrieb Vasilj. Selbst als sich St. Pauli nach der Führung etwas fallen ließ, strahlte Köln keinerlei Gefahr aus.