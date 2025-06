FC St. Pauli zieht Kaufoption bei Top-Stürmer, doch es gibt einen Haken

Alles in Kürze

Klar ist nur, dass Guilavogui nicht zurück nach Frankreich, sondern bei St. Pauli bleiben will. Ob es auch so kommt, bleibt abzuwarten.

Die Möglichkeiten der Franzosen dürften auch der Grund dafür sein, dass St. Pauli noch keine offizielle Bestätigung getätigt hat. Denn Lens hat bis Mitte Juni Zeit, von einem Rückkaufrecht in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro Gebrauch zu machen. So lange muss der Bundesligist noch um den Transfer zittern.

"Es gibt eine Option, die wir wahrnehmen können, die auf der anderen Seite aber auch Lens ein paar Möglichkeiten eröffnet", hatte der 53-Jährige nach dem geschafften Klassenerhalt in einem Saisonrückblick erklärt.

Mit sechs Treffern war der Guineer, der vom RC Lens ausgeliehen war, bester Torschütze der Kiezkicker in der abgelaufenen Saison. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen um Sportchef Andreas Bornemann (53) die vereinbarte Kaufoption gezogen haben. Mit rund drei Millionen Euro wäre Guilavogui damit der bislang teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Sein Stammverein, der RC Lens, hat bis Mitte Juni ein Rückkaufrecht. © Arne Dedert/dpa

Inwiefern Lens mit dem Angreifer plant, ist noch unklar. Eigentlich besteht kein großer Bedarf, doch es gibt ein paar Unwägbarkeiten. Zum einen könnte der Tabellenachte der zurückliegenden Saison durch einen eventuellen Lizenzentzug von Olympique Lyon, der aufgrund von hoher Schulden im Raume steht, noch in die Conference League nachrücken, wodurch ein breiterer Kader vonnöten ist.

Zum anderen hat seit wenigen Tagen mit Pierre Sage (46) ein neuer Trainer das Sagen. Selbst wenn Lens keine sportliche Verwendung für Guilavogui haben sollte, könnten sie nach dem Rückkaufrecht auf eine höhere Ablösesumme hoffen als sie St. Pauli zahlt.

In zehn Tagen wird wohl Klarheit herrschen, ob der Angreifer auch in der nächsten Saison am Millerntor auf Torejagd gehen wird.