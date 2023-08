FC St. Pauli zu Gast bei Atlas Delmenhorst: Alle Infos zum Erstrunden-Duell im DFB-Pokal

Hamburg/Delmenhorst - Die Rollen sind klar verteilt! Der FC St. Pauli geht am Samstag (15.30 Uhr) als haushoher Favorit ins DFB-Pokal -Duell bei Oberligist SV Atlas Delmenhorst. TAG24 hat für Euch alle wichtigen Infos zu der Partie auf einen Blick zusammengefasst.

Einige Profis wie Lars Ritzka oder Elias Saad spielten mit der U23 in der vergangenen Spielzeit gegen Delmenhorst. Atlas siegte im Hinspiel mit 3:2, St. Pauli gewann das Rückspiel mit 1:0.

Nach zwei Unentschieden (0:0 und 2:2) in der Saison 1995/96 folgten ein Jahr später zwei 1:0-Siege der Kiezkicker.

Beide Vereine standen sich bislang viermal gegenüber. In den 1980er Jahren trafen sie in der damaligen Oberliga Nord aufeinander.

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) hat sich intensiv mit dem Pokalgegner beschäftigt. © Uwe Anspach/dpa

Die Form

Nach dem Abstieg und einer abwechslungsreichen Vorbereitung startete Atlas am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg über Mitabsteiger VfV Heidenheim in die Oberliga Niedersachsen.

St. Pauli hingegen hat schon ein Pflichtspiel mehr bestritten. Auf das 2:1 am Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern folgte eine enttäuschende Nullnummer am Millerntor gegen Fortuna Düsseldorf.

Das sagen die Trainer

SVA-Coach Dominik Schmidt (36) über St. Pauli: "Es kommt darauf an, diszipliniert zu sein. Es kommt darauf an, mutig zu sein. Wir müssen gegen den Ball allesamt gut arbeiten, aber uns auch trauen, gut Fußball zu spielen, wenn wir den Ball haben. Wir spielen im eigenen Stadion, keiner rechnet sich große Chancen aus und genau da ist der Knackpunkt, wo wir ansetzen wollen."

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) über Delmenhorst: "In der vergangenen Saison hat unsere U23 in Delmenhorst leider verloren - hier haben sie gewonnen, das Spiel habe ich auch gesehen. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht und es sind doch einige Spieler dabei, die auch in der vergangenen Saison bei Atlas gespielt haben. Wir sind gut vorbereitet und haben alles getan, um gewisse Muster beim Gegner zu erkennen und geben das der Mannschaft weiter."