FC St. Pauli: Ungewiss, wann Saad wieder spielen kann

Elias Saad (24) geht erst mal nicht mehr für den FC St. Pauli auf den Platz.

Wie die Kiezkicker am Dienstag mitteilten, musste der 24 Jahre alte Stürmer am Montag in München operiert werden. Die Operation sei notwendig geworden, da der Heilungsprozess nicht wie erhofft verlaufen sei.

Eine konservative Behandlung habe in den vergangenen zwei Wochen nicht die erwünschten Fortschritte gebracht.

Saad hatte sich bei der 0:3-Niederlage gegen Mainz 05 Anfang Oktober eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, als er von einem Gegenspieler an der Außenlinie gefoult worden war.

Danach wurde mit einer Ausfalldauer von etwa acht Wochen gerechnet. Jetzt werden es mehr.