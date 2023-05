FC St. Pauli zu Gast bei Darmstadt 98: Alle Infos zum Zweitliga-Topspiel

Hamburg/Darmstadt - Es ist angerichtet! Das Zweitliga -Spitzenspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli verspricht Hochspannung. Während die Lilien nach dem Unentschieden des HSV am Freitagabend gegen den SC Paderborn mit einem Sieg den direkten Aufstieg feiern können, können die Kiezkicker bei einem Erfolg den Rückstand auf den Erzrivalen auf vier Zähler verkürzen. Mehr Drama geht nicht! TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick zusammen gefasst.

Der gebürtige Hamburger Frank Ronstadt hatte die Lilien nach einer Stunde in Führung geschossen, Lukas Daschner konnte nur neun Minuten später ausgleichen und zum Endstand treffen.

Ende Oktober trafen beide Mannschaften am Millerntor aufeinander und trennten sich 1:1-Unentschieden .

Zudem konnten die Boys in Brown keines der bisherigen zehn Spiele am Böllenfalltor gewinnen. Stattdessen setzte es sieben Niederlagen und drei Unentschieden.

SV Darmstadt 98: Schuhen - P. Pfeiffer, C. Zimmermann, J. Müller - Bader, Marvin Mehlem, Schnellhardt, Karic - P. Tietz - Manu, Honsak

Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht (49, l) und FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) treffen erstmals aufeinander. © Thomas Frey/dpa, Christian Charisius/dpa

Die Form

Die Lilien verloren vor wenigen Wochen erstmals wieder nach 21 Partien eine Partie. Fortan kam die Lieberknecht-Truppe ein wenig aus dem Tritt. In den darauffolgenden sieben Spielen fünf Siege, aber eben auch zwei Niederlagen, die aufzeigten, dass der Tabellenführer durchaus zu schlagen ist.

Ähnlich erging es den Kiezkickern. Nach zwölf Siegen in Serie folgte die Ernüchterung gegen Eintracht Braunschweig (1:2) und im Derby (3:4) gegen den HSV.

Am vergangenen Spieltag fand St. Pauli gegen Arminia Bielefeld (2:1) aber zurück in die Erfolgsspur und will seine Minimalchance auf die Relegation mit einem Sieg wahren.

Das sagen die Trainer

SVD-Coach Torsten Lieberknecht (49) über St. Pauli: "St. Pauli ist mit 33 Punkten die beste Rückrundenmannschaft. Die Mannschaft hat sich wahnsinnig entwickelt. Sie haben eine Chance, noch einmal oben anzugreifen und im Kampf um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. In ihrem Spiel agieren sie mit einer sehr flexiblen Grundhaltung, womit viele Mannschaften schon ihre Probleme bekommen haben, weil man sich schwer darauf einstellen kann."

FCSP-Trainer Fabian Hürzeler (30) über die Lilien: "Uns erwartet der aktuell kompletteste Gegner. Sie haben nur wenig Schwächen. Sie können in jeder Phase des Spiels Tore erzielen, sei es durch Standards oder per Umschaltspiel. Sie beherrschen alle Spielphasen richtig gut und haben auch die Spielertypen, um alle Spielphasen wirklich gut zu beherrschen. Sie agieren sehr kompakt gegen den Ball und schalten gut um. Mit dem Ball sind sie enorm gefährlich, weil sie eine brutale Wucht erzeugen können."