FC St. Pauli zu Gast bei Eintracht Braunschweig: Alle Infos zum Nordduell

Hamburg/Braunschweig - Wem gelingt der zweite Saisonsieg? Am Freitagabend (18.30 Uhr) gastiert der FC St. Pauli im Nordduell bei Eintracht Braunschweig. Die Kiezkicker haben gegen den BTSV einiges wieder gutzumachen und wollen endlich wieder ein Tor schießen. TAG24 hat alle wichtigen Infos für Euch auf einen Blick zusammengefasst.

Im Rückspiel endete nicht nur die Siegesserie von zehn Spielen der Kiezkicker, sondern auch deren Aufstiegsträume. Braunschweig ging bereits in der ersten Minute durch Maurice Multhaup in Führung, HSV-Leihgabe Manuel Wintzheimer erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:0 (25.). Der Anschlusstreffer durch Jakov Medic (85.) war letztlich zu wenig für St. Pauli.

Im Hinspiel hatte Manolis Saliakas mit einem Kracher St. Pauli nach 68 Minuten in Führung gebracht, doch der BTSV schlug durch den jetzigen HSV-Profi Immanuel Pherai zurück. Der Offensivspieler sorgte erst für den Ausgleich (77.) und in der vierten Minute der Nachspielzeit für den viel umjubelten Siegtreffer.

Zwei Spiele, zwei Siege - für Braunschweig! Die Eintracht gewann beide Duelle in der vergangenen Saison mit 2:1.

Allerdings verlor die Hürzeler-Elf die vergangenen zwei Auswärtsspiele an der Hamburger Straße mit jeweils 1:2.

Trotz der vergangenen Saison spricht die noch klar für die Kiezkicker. Bislang trafen St. Pauli und Braunschweig 63-mal aufeinander, in 30 Partien behielten die Hamburger die Oberhand. Der BTSV konnte hingegen nur 23 Begegnungen gewinnen und verlor von den aktuellen Zweitligisten nur häufiger gegen den HSV (50) als gegen die Boys in brown.

Braunschweig-Coach Jens Härtel (54, l) und St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) treffen das erste Mal aufeinander. © Fotomontage: Swen Pförtner/dpa, Carmen Jaspersen/dpa

Die Formkurve

Die Kiezkicker haben noch kein Spiel in dieser Saison verloren, aber auch nur eines gewonnen. Nach dem Auftaktsieg beim 1. FC Kaiserslautern (2:1) folgten drei Nullnummern gegen Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth und den 1. FC Magdeburg.

Die Eintracht startete mit zwei Niederlagen gegen Holstein Kiel (0:1) und Magdeburg (1:2) in die neue Spielzeit. Anschließend folgte mit der Pokal-Revanche gegen Schalke 04 der erste Sieg. Am vergangenen Spieltag unterlag der BTSV dem Karlsruher SC mit 0:2.

Das sagen die Trainer

Eintracht-Coach Jens Härtel (54) über den FC St. Pauli: "Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft. Sie sind physisch stark, sehr lauffreudig und in allen Bereichen sehr gut aufgestellt. Man sollte die Spiele ohne eigenen Torerfolg bei ihnen definitiv nicht zu hoch hängen. Sie hatten sehr viele Chancen."

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (30) über den BTSV: "Sie verteidigen sehr kompakt, sie haben aber auch Spieler, die sehr gut umschalten. Mit Anthony Ujah haben sie vorne einen super Stürmer, der die Bälle gut festmacht, der einen guten Tiefgang hat und in allen Situationen gefährlich wird. Mit Anton Donkor und Jan-Hendrik Marx haben sie auf den Außen extrem schnelle Spieler, die schnell zum Flanken kommen und immer wieder zur Grundlinie gehen. Sie besetzen die Box generell sehr gut, Braunschweig ist immer für ein Tor gut. Sie spielen viel vertikal, was in der einen oder anderen Phase unangenehm werden kann."

Der TAG24-Tipp

Der Knoten platzt! St. Pauli findet gegen Braunschweig wieder zurück in die Erfolgsspur und siegt an der Hamburger Straße mit 3:1.