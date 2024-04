FC St. Pauli zu Gast bei Hannover 96: Alle Infos zum Nord-Duell

Hannover - Das erste von drei Nord-Duellen steht an! Der FC St. Pauli ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast bei Hannover 96 . TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch zu der Partie zusammengefasst.

Aber: Seit drei Spielen ist die Hürzeler-Elf gegen 96 ungeschlagen. Einem Sieg, das Rückspiel in der Vorsaison (2:0), stehen noch zwei Unentschieden zu Buche (2:2 und 0:0). Dazu zählt auch das torlose Remis im Hinspiel am Millerntor, bei dem es zu hässlichen Szenen zwischen den Gäste-Fans und der Polizei kam.

Trainer von Hannover 96, Stefan Leitl (46, l.) und St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (31) halten gegenseitig große Stücke auf die Mannschaften des anderen. © Fotomontage: David Inderlied/dpa, Marcus Brandt/dpa

Die Form

Nach drei Siegen in Folge musste St. Pauli zuletzt zwei Niederlagen am Stück einstecken. Dies gab es in dieser Saison zuvor noch nicht. In der Vorsaison verlor die Hürzeler-Elf allerdings auch die beiden Partien an den Spieltagen 28 und 29 und holte anschließend elf Zähler aus den letzten fünf Begegnungen. Mit Blick auf den Aufstiegskampf wäre eine Wiederholung ganz gut.

Hannover hat von den zwölf Rückrunden-Partien nur eine verloren - 0:1 beim Schlusslicht VfL Osnabrück. Durch nur einen Sieg aus den vergangenen sechs Spielen verloren die Roten allerdings ein wenig den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Das sagen die Trainer

96-Coach Stefan Leitl (46) über die Kiezkicker: "Mit St. Pauli kommt eine Mannschaft zu uns, die auf dem Weg ist, in die Bundesliga aufzusteigen. Nach wie vor steht die Tür Richtung Bundesliga auf, auch wenn sie zwei Mal verloren haben und vor Personalproblemen stehen. Trotzdem wird es ein sehr intensives Spiel, weil es die Mannschaft ist, die die meisten Meter abspult, sehr gut organisiert, strukturiert ist und deshalb zu Recht auf Platz zwei ist momentan."

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) über die Roten: "Mit Hannover erwartet uns eine Top-Mannschaft, die mit ihren Ergebnissen wahrscheinlich nicht hoch zufrieden ist, die aber erst einmal verloren hat in der Rückrunde. Sie haben eine enorme Wucht, versuchen immer sehr intensiv und hoch zu pressen, speziell mit ihren Außenverteidigern. Sie haben ein sehr gutes Kettenverhalten. Statistisch gesehen sind sie mit uns die beste, defensive Mannschaft. Eine Mannschaft, die uns alles abverlangt."