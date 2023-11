FC St. Pauli zu Gast beim SV Elversberg: Alle Infos zum Duell der Formstarken

Hamburg/Elversberg - Zeit für die Revanche! Drei Jahre nach der Pokal-Niederlage tritt der FC St. Pauli in der 2. Liga am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) bei Aufsteiger SV Elversberg an. Beide Vereine gehören derzeit zu den formstärksten Mannschaften. TAG24 hat alle wichtigen Infos auf einen Blick zusammengefasst.