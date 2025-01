FC St. Pauli zu Gast beim VfL Bochum: Kiezkicker gehen ohne Wechsel in Abstiegskracher

Hamburg/Bochum - Das wird ein ganz wichtiges Spiel! Der FC St. Pauli tritt am Mittwochabend (18.30 Uhr) beim VfL Bochum an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt. TAG24 hat alle wichtigen Infos zu dem Abstiegskracher für Euch zusammengefasst.

Bochums Gerrit Holtmann (v.), hier im Zweikampf mit St. Paulis Luca Zander, war schon beim letzten Duell dabei. © WITTERS

Die Aufstellungen

VfL Bochum: Drewes - Passlack, Masovic, Ordets, Bernardo, Wittek - Sissoko - Bero - Miyoshi, Holtmann - P. Hofmann

Es fehlen: Losilla (Erkältung), Pannewig (Rückenprobleme), Oermann (Gehirnerschütterung), Baldé (nicht berücksichtigt), Kwarteng (nicht berücksichtigt), Riemann (nicht berücksichtigt)

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Nemeth - Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu - Guilavogui, Sinani, Afolayan



Es fehlen: Burchert (Knie-OP), Metcalfe (Adduktorenprobleme), Mets (Patellasehnenprobleme), Oelschlägel (nicht berücksichtigt), La. Ritzka (Rückenprobleme), R. Wagner (Aufbautraining), Zoller (Muskelverletzung), Eggestein (nicht berücksichtigt)

Die Bilanz

Der VfL Bochum ist nur eine von sechs Bundesliga-Mannschaften, gegen die die Kiezkicker mehr Siege als Niederlagen einfahren konnten. Von den bisherigen 37 Duellen gewann St. Pauli 13, Bochum hingegen nur neun.

Die letzte Begegnung zwischen beiden Teams fand im Januar 2021 am Millerntor statt. Die Boys in Brown gingen jeweils durch Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh in Führung, doch der damalige VfL- und heutige FCSP-Angreifer Simon Zoller glich vor der Pause jeweils aus. In der zweiten Halbzeit sorgte Robert Zulj schließlich für den Bochumer Auswärtssieg.