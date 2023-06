FC St. Pauli: Zwei weitere Testspiele fix, Trainingslager in Südtirol

Hamburg - Die Termine sind notiert! Der FC St. Pauli bestreitet in der Vorbereitung auf die kommende Zweitliga -Saison zwei weitere Testspiele.

Der FC St. Pauli bestreitet in der Vorbereitung zwei weitere Testspiele. © Michael Schwartz/dpa

Wie der Verein bekannt gab, trifft die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am 4. Juli in Malente (Schleswig-Holstein) auf den dänischen Erstligisten FC Randers. Den Anpfiff der Partie nannten die Kiezkicker bislang nicht.

Zudem geht es für das Team von 6. bis zum 16. Juli ab ins Passeiertal bei Meran (Italien) ins Trainingslager. Dort wird sich der Zweitliga-Fünfte der Vorsaison erneut vor einer traumhaften Bergkulisse vorbereiten.

In diesem Rahmen bestreitet St. Pauli ein weiteres Testspiel. Gegner am 9. Juli ist in St. Martin der österreichische Erstligist SC Austria Lustenau (Anpfiff 16 Uhr).