FCA-Profi Philipp Tietz freut sich in doppelter Hinsicht auf den FC St. Pauli

Ähnlich wie St. Pauli ist auch der FCA in dieser Bundesliga-Saison noch sieglos. Nach einem Punkt gegen Werder Bremen (2:2) folgte eine 0:4-Klatsche gegen den 1. FC Heidenheim. "Wir müssen die Tugenden wie Mentalität, Zweikampfverhalten und Laufbereitschaft an den Tag legen", forderte er. "Sonst gewinnst du gar kein Spiel, egal wie der Gegner heißt", forderte Tietz und versprach den Tabellenletzten nicht zu unterschätzen.

Zwar wird Tietz den Kiezklub in der WWK-Arena willkommen heißen, Geschenke wird er höchstens in Sachen Tore verteilen. "Wir wollen das Spiel gewinnen und unsere Fans auf den Rängen jubeln hören", sagte der Angreifer.

Der 27-jährige Angreifer will mit dem FC Augsburg gegen den FC St. Pauli den ersten Heimsieg der Saison einfahren. © imago/Sven Simon

Der gebürtige Braunschweiger weiß um die Qualität des Gegners und sehe ihn auch gar nicht als Aufsteiger. "Sie sind ein Liga-Konkurrent und so gehen wir das auch an", sagte er und verwies auf die letztjährige Heim-Niederlage gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 (0:2). "Genau das wollen wir nicht zeigen, sondern den ersten Heimsieg feiern."

Tietz ist sich der Schwere der Aufgabe aber bewusst. "Sie spielen sehr zweikampfbetont, können aber auch Fußball spielen", erklärte er. "Sie haben viele Spieler auf internationalem Niveau, wo du auch weißt, dass gewisse Qualität im Kader steckt."

Einen Vorteil sah er in seinem Team allerdings. "Wir haben eine Menge Bundesliga-Erfahrung und genau diese Spieler müssen Ruhe bewahren, wenn mal etwas nicht gelingt. Das ist ein Vorteil für uns, auch wenn wir St. Pauli nicht unterschätzen dürfen", warnte er.

In erster Linie muss der FCA die oben genannten Tugenden zeigen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen, dann komme auch das Spielerische hinzu. "Wir sind eine gute Truppe, die sich nicht zu schade ist, mal in Zweikämpfe zu gehen und jedem Ball hinterherzulaufen", beschrieb Tietz sein Team. "Und vorne drin sind ein paar Büffel, die gut dagegenhalten und sehr zweikampfstark sind."

Auf St. Pauli kommt am Sonntag also einiges zu. Und vielleicht sind die Kiezkicker dann der Klub, gegen den Philipp Tietz am häufigsten in seiner Karriere getroffen hat.