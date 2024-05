FCSP-Verteidiger Wahl nach Derby-Pleite sicher: "Niederlage wird uns nicht umwerfen"

Die Rothosen kamen so zu einigen Möglichkeiten, die lange Zeit ungenutzt blieben. "Wir haben etwas zu viel zugelassen", erkannte Wahl an, sagte aber auch: "Wir hatten auch Chancen, diese aber nicht genutzt."

"Der HSV hat das gut im Gegenpressing gemacht und wir haben uns ein wenig den Schneid abkaufen lassen", erklärte der 30-Jährige. Zudem habe St. Pauli "die persönlichen Duelle nicht so gewonnen wie in den vergangenen Wochen".

Der 30-Jährige lieferte sich die gesamte Partie über harte Zweikämpfe mit HSV-Stürmer Robert Glatzel (30). © Marcus Brandt/dpa

Aus seiner Sicht sei es ein ausgeglichenes Derby gewesen, in dem der HSV vielleicht schon ein, zwei mehr Möglichkeiten gehabt hätte. Schließlich fiel kurz vor dem Ende nach einer Ecke der Siegtreffer durch Robert Glatzel (30, 85. Minute). Und so stand am Ende eine 0:1-Niederlage auf der Anzeigetafel, ein verlorenes Derby und der verpasste Aufstieg.

Doch Wahl war sich sicher: "Diese Niederlage wird uns nicht umwerfen. Wir haben das Derby verloren, darüber sind wir natürlich nicht glücklich." Ein Blick auf die Tabelle zeigt aber: St. Pauli hat noch immer alles in der eigenen Hand. "Wir wissen, wie wichtig Siege für uns sind."

So kann die große Aufstiegssause nun am kommenden Sonntag gegen den VfL Osnabrück am Millerntor steigen - oder vielleicht sogar schon am Samstag auf dem Sofa, wenn Holstein Kiel das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf gewinnt.