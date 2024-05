FC St. Pauli empfängt den VfL Osnabrück: Alle Infos zum Aufstiegsduell

Hamburg - Nach der Stadtderby-Niederlage und dem Remis im Spiel Kiel gegen Düsseldorf will der FC St. Pauli am Sonntagmittag im heimischen Millerntor gegen Absteiger Osnabrück endlich aus eigener Kraft aufsteigen. Ein Unentschieden würde den Kiezkickern reichen. TAG24 hat alle wichtigen Informationen für Euch zu der wichtigen Partie zusammengefasst.

Im Hinspiel an der Bremer Brücke trennten sich der VfL Osnabrück und der FC St. Pauli mit einem Remis. © David Inderlied/dpa

Die Aufstellungen

FC St. Pauli: Vasilj - Nemeth, Wahl, Mets - Metcalfe, Irvine, Kemlein, La. Ritzka - Afolayan, J. Eggestein, Hartel

Es fehlen: Banks (Trainingsrückstand), Saliakas (Gelb-Rot-Sperre), Treu (Wadenbeinbruch), Zoller (Rückenprobleme)

VfL Osnabrück: Kühn - Ajdini, Gyamfi, Beermann, Kleinhansl - L. Kunze, Gnaase, Tesche - J. Wulff, Engelhardt, Niemann

Es fehlen: Diakhite (Aufbautraining nach Erkrankung), Oduah (Reha nach Halswirbelbruch)

Die Bilanz und das Hinspiel

In bislang 27 Partien trafen die Boys in Brown bereits auf die Lila-Weißen. Knapp vorne liegen dabei die Jungs von der Bremer Brücke, die achtmal einen Sieg erzielen konnten. St. Pauli hingegen konnte nur sieben Mal drei Punkte nach Hause holen. In zwölf Duellen trennten sich die Mannschaften mit einem Remis. Eines davon war die letzte Zweitliga-Begegnung in der Hinrunde.

Zuletzt trafen die Elf von Fabian Hürzeler (31) und Uwe Koschinat (52) in einem Freundschaftsspiel aufeinander, bei dem der VfL Osnabrück deutlich die Oberhand gewann und die Kiezkicker mit 3:1 abschoss.