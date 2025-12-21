Gruselkick im Kellerduell! Mainz und St. Pauli mit trostloser Nullnummer
Mainz - Das war kein Leckerbissen! Das Kellerduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC St. Pauli bot die zu erwartende Magerkost. Nach wenig ereignisreichen 90 Minuten trennten sich beide Teams torlos.
Bereits beim Blick auf die Aufstellungen gab es eine große Überraschung im Kader der Kiezkicker. Trainer Alexander Blessin musste neben Eric Smith (Rotsperre) auch auf Martijn Kaars verzichten. Der Doppelpacker aus dem Heidenheim-Spiel fehlte aufgrund muskulärer Probleme.
Die Partie auf einem sehr schlechten Rasen in der Mainzer MEWA-Arena bot ein mehr als überschaubares Niveau. "Das Clean Sheet ist was Tolles", zeigte sich Blessin zufrieden. "Das hatten wir lange nicht mehr."
Über die gesamte Spielzeit gesehen, rieben sich beide Teams in vielen Zweikämpfen auf, wodurch die Passqualität vor allem in der ersten Hälfte extrem litt. "Es war ja klar, dass es ein chancenarmes Spiel wird", erklärte der FCSP-Coach weiter. "Beide Teams waren darauf bedacht, stabil zu stehen."
Weil es ihnen auch weites gehend gelang, hatte Jackson Irvine den einzigen Schuss in Durchgang eins, groß gefährlich wurde er für FSV-Keeper Daniel Batz aber nicht (36. Minute).
Entsprechend hatte die Partie das 0:0, das auf der Anzeigetafel stand, auch mehr als verdient. Denn zu bieten, hatte es wirklich nicht viel mehr.
Mainz 05 aktiver und ohne Glück, St. Pauli offensiv zu harmlos
Mit Beginn der zweiten 45 Minuten wurde Mainz deutlich aktiver, konnte mit dem Ballbesitz aber wenig anfangen. Gefährlich wurde es nur bei Standards. Erst köpfte Raubein Dominik Kohr drüber (47.), kurz darauf Silvan Widmer (55.).
Einen kurzen Schockmoment erlebte St. Pauli nach einer Stunde. Bei einer Freistoßflanke krachten Nikola Vasilj und Louis Oppie zusammen und blieben am Boden liegen. Nach kurzer Behandlungspause ging es für beide aber weiter.
Mainz drückte weiter und kam durch Widmer zu einer weiteren Chance (67.), doch anschließend schwanden nach und nach die Kräfte, sodass die Kiezkicker wieder für etwas mehr Entlastung sorgen konnten.
"Am Ende habe ich gedacht, erhöht Mainz vielleicht noch einmal den Druck und wir bekommen noch ein, zwei Kontersituationen", sah sich Blessin getäuscht. Bis auf einen Schuss von Armindo Sieb (90.+2) blieb die Schlussoffensive der 05er aus.
Insgesamt zeigte sich die Defensive der Kiezkicker erneut stabil und setzte den vor einigen Wochen eingeschlagenen Weg weiter um. "Zu Null gespielt, seit vier Spielen ungeschlagen. Wir nehmen das jetzt über die Feiertage mit, wissen aber, dass wir noch viel zu arbeiten haben", zeigte der Trainer die Pläne für die Winterpause auf.
Durch das Remis bleibt St. Pauli weiterhin auf dem Relegationsrang und hat vier Zähler Vorsprung auf Mainz, das in dieser Saison weiterhin auf den ersten Heimsieg wartet.
Die Statistik zum Bundesliga-Kellerduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC St. Pauli
Bundesliga, 15. Spieltag
FSV Mainz 05 - FC St. Pauli 0:0 (0:0)
Mainz 05: Batz - Kohr, Hanche-Olsen, Potulski - da Costa, Kai. Sano, Widmer (78. Veratschnig), Nebel, J.-S. Lee, Amiri (90.+1 Weiper) - Hollerbach (78. Sieb)
FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala, Wahl, Mets - Pyrka, Sands, Oppie (74. Ritzka), Fujita, Irvine - A. Hountondji (58. Jones), Pereira Lage (90. Sinani)
Schiedsrichter: Matthias Jöllenbeck (Freiburg)
Zuschauer: 33.000
Tore: Fehlanzeige
Gelbe Karten: Kai. Sano (1) / Pereira Lage (2)
Erstmeldung, 21. Dezember, 17.25 Uhr; aktualisiert um 18.08 Uhr.
