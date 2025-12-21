Gruselkick im Kellerduell! Mainz und St. Pauli mit trostloser Nullnummer

Mainz - Das war kein Leckerbissen! Das Kellerduell zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC St. Pauli bot die zu erwartende Magerkost. Nach wenig ereignisreichen 90 Minuten trennten sich beide Teams torlos.

Das Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli hatte viele Zweikämpfe zu bieten. Hier wurde Kiezkicker Joel Chima Fujita in die Mangel genommen. © WITTERS

Bereits beim Blick auf die Aufstellungen gab es eine große Überraschung im Kader der Kiezkicker. Trainer Alexander Blessin musste neben Eric Smith (Rotsperre) auch auf Martijn Kaars verzichten. Der Doppelpacker aus dem Heidenheim-Spiel fehlte aufgrund muskulärer Probleme.

Die Partie auf einem sehr schlechten Rasen in der Mainzer MEWA-Arena bot ein mehr als überschaubares Niveau. "Das Clean Sheet ist was Tolles", zeigte sich Blessin zufrieden. "Das hatten wir lange nicht mehr."

Über die gesamte Spielzeit gesehen, rieben sich beide Teams in vielen Zweikämpfen auf, wodurch die Passqualität vor allem in der ersten Hälfte extrem litt. "Es war ja klar, dass es ein chancenarmes Spiel wird", erklärte der FCSP-Coach weiter. "Beide Teams waren darauf bedacht, stabil zu stehen."

Weil es ihnen auch weites gehend gelang, hatte Jackson Irvine den einzigen Schuss in Durchgang eins, groß gefährlich wurde er für FSV-Keeper Daniel Batz aber nicht (36. Minute).

Entsprechend hatte die Partie das 0:0, das auf der Anzeigetafel stand, auch mehr als verdient. Denn zu bieten, hatte es wirklich nicht viel mehr.