Guilavogui und Saliakas fehlen! So könnte St. Pauli die rechte Seite jetzt besetzen

Morgan Guilavogui (26) fällt in den kommenden Wochen aus. Der FC St. Pauli hat aber einige Alternativen.

Die erste schlechte Nachricht flatterte den Kiezkickern am Montag ins Haus. Saliakas hatte sich gegen Augsburg eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Am Mittwoch folgte die zweite: Guilavogui erlitt in demselben Spiel einen Haarriss am rechten Kahnbein.

Damit fällt die Stammbesetzung auf rechts bis auf Weiteres aus. Vor allem der Ausfall Guilavoguis schmerzt, da er mit fünf Treffern, drei davon in den vergangenen drei Partien, nicht nur der beste Torschütze des Teams ist, sondern zuletzt auch der formstärkste Akteur war.

Kandidaten für seine Position gibt es einige: Mit Elias Saad (25), Noah Weißhaupt (23) und Oladapo Afolayan (27) stünde ein Trio bereits, was sich allerdings auf der gegenüberliegenden linken Seite wohler fühlt. Zwei von ihnen dürften gegen RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr) dennoch in der Startelf stehen.

Denn Weißhaupt macht seine Sache seit seiner Ankunft ordentlich, gilt auf links als gesetzt. Saad hatte nach seinem Comeback gegen Augsburg laut Blessin zwar "ein paar gute Aktionen", dennoch dürfte seine Luft nicht für 90 Minuten reichen.

Vieles deutet daher auf Afolayan hin, auch wenn sein Trainer ihn zuletzt aufgrund seines mangelnden Defensivverhaltens anzählte. Immerhin spielte der Engländer in der Aufstiegssaison auf dem rechten Flügel groß auf.