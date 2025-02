Guilavogui-Schock beim FC St. Pauli! Stürmer fällt wochenlang aus

Morgan Guilavogui (26), hier bereits mit dickem Eispack am Knöchel, wird dem FC St. Pauli wochenlang fehlen. © WITTERS

Wie der Verein am Mittwoch erklärte, hat eine zusätzliche osteologische Untersuchung einen Haarriss am rechten Kahnbein festgestellt. Der 26-Jährige wird den Kiezkickern damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Guilavogui hatte beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:1) nach Angaben von Trainer Alexander Blessin (51) bereits in der ersten Hälfte über Probleme am Sprunggelenk geklagt. Nach einem Foul nach rund einer Stunde musste er verletzt den Platz verlassen und war nach Spielende in die Kabine gehumpelt. Nun folgte die bittere Erkenntnis.

Erst am Montag hatte der Verein bekannt gegeben, dass sich Saliakas bei der Partie eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte und ebenfalls wochenlang ausfallen wird.