Holt der FC St. Pauli eine weitere Offensivkraft?

Der FC St. Pauli soll an Daisuke Yokota (25, r) interessiert sein. In der vergangenen Saison war vom KAA Gent an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. © Uwe Anspach/dpa

Wie die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws berichtet, sollen die Kiezkicker auf Daisuke Yokota vom Erstligisten KAA Gent interessiert sein.

Der 25 Jahre alte Japaner kennt sich in Deutschland bereits bestens aus, in der vergangenen Saison war an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. Für die Roten Teufel absolvierte Yokota in 25 Partien vier Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Neben St. Pauli sollen noch weitere deutsche Vereine an dem Linksfuß interessiert sein. Der Marktwert Außenspielers liegt bei 2,5 Millionen Euro, in Gent hat er noch einen Vertrag bis Sommer 2027.