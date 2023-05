Holt der FC St. Pauli einen Stürmer-Kollegen von Lukas Podolski ans Millerntor?

Szymon Wlodarczyk (20) von Erstligist Górnik Zabrze ist in den Fokus des FC St. Pauli geraten. © IMAGO / Newspix

Laut dem Portal sport.interia.pl sollen die Kiezkicker an Szymon Wlodarczyk (20) von Erstligist Górnik Zabrze interessiert sein.

Dort hat sich der junge Angreifer an der Seite von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski (37) in dieser Saison zum Stammspieler entwickelt und in 27 Ligapartien achtmal getroffen.

Zudem absolvierte der 20-jährige Angreifer drei U21-Länderspiele und erzielte dabei einen Treffer.

Ob ein Wechsel zustande kommt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob Lukas Daschner (24) seinen auslaufenden Vertrag auf St. Pauli verlängert oder nicht.

Die Konkurrenz im Kampf um Wlodarczyk ist allerdings groß. Neben dem Zweitligisten sollen auch der SC Freiburg, ein Seria-A-Klub und der RSC Anderlecht, der laut dem Portal die besten Karten haben soll, ihren Hut in den Ring geworfen haben.