In St. Paulis Abstiegskampf herrscht Einigkeit: "Keinen Bock auf Relegation!"

Hamburg - Nach der bitteren Niederlage gegen den SC Freiburg am Sonntagabend (1:2) muss der FC St. Pauli weiter auf Platz 16 der Bundesligatabelle verweilen. Die erhofften Big Points hätten sechs Punkte Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen geschaffen. In die Relegation will aber eigentlich auch niemand.

Im Spiel gegen den SC Freiburg: Hauke Wahl (31) zeigte sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit zwei. © WITTERS

Dass in diesem Spiel mehr drin gewesen wäre, gab nicht nur Trainer Alexander Blessin (52) nach der Partie zu, sondern auch Hauke Wahl räumte deutliche Fehler in Halbzeit zwei ein.

"Freiburg ist deutlich besser rausgekommen", analysierte der Abwehrchef frustriert. "Sie haben da mehr Druck aufgebaut. Wir haben es nicht geschafft, höher zu pressen, standen zu tief, haben aus dem Ballgewinn zu wenig Möglichkeiten nach vorne erarbeitet."

Dabei fasste sich Wahl auch an die eigene Nase. Gerade kurz vor dem 2:1 aus Sicht der Gäste, als Yuito Suzuki (24) ordentlich Meter machte und frei auf das Tor der Kiezkicker zu lief.

"Ich glaube, dass ich es vorher schon nicht verteidige", gab der 31-Jährige im Anschluss zu. "Ich kann es da besser machen."

Trotz der Niederlage bleiben die Kiezkicker zunächst auf dem Relegationsrang und halten drei Punkte Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen. Diese Platzierung unterschreiben würden die Hamburger aber auf keinen Fall. Das Ziel sei klar, so Wahl.

"Wir wollen 15. werden. Wir haben keinen Bock auf Relegation! Das sind anstrengende Spiele. Und ich glaube, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, können wir es auch schaffen."