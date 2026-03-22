St. Paulis Heimserie reißt: Freiburg dreht Spiel und knöpft Kiezkickern Big Points ab

Hamburg - Eine wilde Partie endet aus Sicht des Gastgebers in einem Desaster. Der FC St. Pauli verspielte in Halbzeit zwei eine durchaus verdiente 1:0-Führung und gab damit die Big Points im Abstiegskampf aus der Hand. Der SC Freiburg besiegte die Kiezkicker mit 2:1 (1:0). Damit reißt St. Paulis Heimserie, die Breisgauer holen ihren ersten Auswärtssieg in 2026.

Danel Sinani (M.) traf in Halbzeit eins zum zur 1:0-Führung für die Kiezkicker. © Christian Charisius/dpa

Nach Anpfiff durch Schiedsrichter Florian Badstübner bei perfektem Frühlingswetter gehörte die erste Chance früh den Gästen. Doch Jan-Niklas Beste schoss nach einem starken Dribbling knapp links am Tor der Kiezkicker vorbei.

Dadurch ließ sich die Elf von Alexander Blessin aber alles andere als einschüchtern. Nach einer ersten, kreativen Ecke wurde es auch auf der Gegenseite gefährlich. Hier landete der zu schwache Abschluss von Mathias Rasmussen aber in den Armen von SC-Keeper Noah Atubolu.

Auch danach fanden die Hausherren weiterhin besser in die Partie. Freiburg wirkte teilweise schläfrig. Der Mannschaft fiel es schwer, aus Ballbesitz Kapital zu schlagen. In der 18. Minute überlegte Fujita schließlich nicht lange und fackelte den Ball nach einem Fehler von Manzambi aus der Distanz auf das Tor der Gäste. Atubolu parierte.

Nur wenige Sekunden später wurde dann auch FCSP-Torwart Nikola Vasilj zur Parade gezwungen, als Vincenzo Grifo zum Abschluss kam (19.) Und nach zwei weiteren starken Chancen der Gastgeber, folgte nach einer Ecke die verdiente Führung der Braun-Weißen. Nach einer Ablage per Kopf durch Tomoya Ando stolperte Danel Sinani die Kugel im zweiten Anlauf zum 1:0 über die Linie.

Auch danach sorgten die Kiezkicker eher für Gefahr. Und das, obwohl das Team von Julian Schuster bis dato deutlich mehr Ballbesitz für sich verbuchen konnte – allerdings eher in der eigenen Hälfte. An der Führung der Kiezkicker zu Pause konnte auch die Last-Minute-Doppelchance durch Matthias Ginter und Yuito Suzuki nichts mehr rütteln.