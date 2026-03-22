St. Paulis Heimserie reißt: Freiburg dreht Spiel und knöpft Kiezkickern Big Points ab
Hamburg - Eine wilde Partie endet aus Sicht des Gastgebers in einem Desaster. Der FC St. Pauli verspielte in Halbzeit zwei eine durchaus verdiente 1:0-Führung und gab damit die Big Points im Abstiegskampf aus der Hand. Der SC Freiburg besiegte die Kiezkicker mit 2:1 (1:0). Damit reißt St. Paulis Heimserie, die Breisgauer holen ihren ersten Auswärtssieg in 2026.
Nach Anpfiff durch Schiedsrichter Florian Badstübner bei perfektem Frühlingswetter gehörte die erste Chance früh den Gästen. Doch Jan-Niklas Beste schoss nach einem starken Dribbling knapp links am Tor der Kiezkicker vorbei.
Dadurch ließ sich die Elf von Alexander Blessin aber alles andere als einschüchtern. Nach einer ersten, kreativen Ecke wurde es auch auf der Gegenseite gefährlich. Hier landete der zu schwache Abschluss von Mathias Rasmussen aber in den Armen von SC-Keeper Noah Atubolu.
Auch danach fanden die Hausherren weiterhin besser in die Partie. Freiburg wirkte teilweise schläfrig. Der Mannschaft fiel es schwer, aus Ballbesitz Kapital zu schlagen. In der 18. Minute überlegte Fujita schließlich nicht lange und fackelte den Ball nach einem Fehler von Manzambi aus der Distanz auf das Tor der Gäste. Atubolu parierte.
Nur wenige Sekunden später wurde dann auch FCSP-Torwart Nikola Vasilj zur Parade gezwungen, als Vincenzo Grifo zum Abschluss kam (19.) Und nach zwei weiteren starken Chancen der Gastgeber, folgte nach einer Ecke die verdiente Führung der Braun-Weißen. Nach einer Ablage per Kopf durch Tomoya Ando stolperte Danel Sinani die Kugel im zweiten Anlauf zum 1:0 über die Linie.
Auch danach sorgten die Kiezkicker eher für Gefahr. Und das, obwohl das Team von Julian Schuster bis dato deutlich mehr Ballbesitz für sich verbuchen konnte – allerdings eher in der eigenen Hälfte. An der Führung der Kiezkicker zu Pause konnte auch die Last-Minute-Doppelchance durch Matthias Ginter und Yuito Suzuki nichts mehr rütteln.
Matanovic mit Doppelpack: Aufregung und Becherwürfe von den Rängen
Um seine Mannschaft zurück ins Spiel zu holen, wechselte SC-Coach Schuster gleich zweimal zur Halbzeit. Blessin entschied sich, unverändert aus der Kabine zu kommen.
Der frische Wind schien neue Energie bei den Gästen zu entfachen. Die Breisgauer wirkten deutlich zielstrebiger und zwangen Keeper Vasilj gleich dreimal in den ersten zehn Minuten zu einer Parade. Die Partie bekam eine andere Dynamik. St. Pauli kämpfte plötzlich gegen ein agiles Freiburg, dass auf den Ausgleich drängte.
In der 65. Minute belohnte sich die Schuster-Elf schließlich für ihr deutlich aktiveres Auftreten. Ex-Kiezkicker Igor Matanovic traf zum 1:1.
"Ich war sehr glücklich. Das war ein wichtiger Dosenöffner", sagte der ehemalige St.-Paulianer im Anschluss an die Partie über den Ausgleichstreffer.
Kurz darauf kippte die Stimmung im Stadion. Erst entschied der Unparteiische nach dem vermeintlichen 2:1-Führungstreffer für die Gäste durch Cyriaque Irie nachträglich auf Abseits, dann pfiff er aus Sicht der Heimfans mehrere deutliche Fouls nicht. Die Stimmung kochte hoch, es flogen Becher auf den Rasen.
Und plötzlich nach dieser Szene drehte Freiburg dann doch noch das Spiel. Matanovic besiegelte seinen Doppelpack und traf nach einem Torwartfehler von Vasilj zum 2:1 aus Sicht der Gäste (78.). Ein weiterer Grund für die Fans, ihrem Frust weiter Luft zu machen. Ebenso Blessin. Der Kiezcoach sah wegen zu starker Beschwerden Gelb. "Das zweite Gegentor war mein Fehler", sah der FCSP-Keeper nach dem Spiel sofort ein. "Ich weiß, dass ich diesen Ball fangen muss."
Damit sollte es das gewesen sein. Die Kiezkicker gaben die wichtigen Big Points im Abstiegskampf aus der Hand, Freiburg sicherte sich den ersten Auswärtssieg in 2026.
Erstmeldung um 19.38 Uhr, aktualisiert um 20.17 Uhr.
Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Freiburg
Bundesliga, 27. Spieltag
FC St. Pauli - SC Freiburg 1:2 (1:0)
Aufstellung St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Ando (89. Kaars) - Pyrka, Rasmussen (85. Metcalfe), Irvine, La. Ritzka (67. Oppie) - Fujita, Pereira Lage (85. Hountondji) - Sinani
Aufstellung Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Ogbus (45. Lienhart), Makengo - M. Eggestein, Manzambi (89. Osterhage) - Beste (45. Irie), Y. Suzuki, Grifo (68. Scherhant) - Matanovic (86. Höler)
Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)
Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Sinani (24.), 1:1 Matanovic (65.), 1:2 Matanovic (78.)
Gelbe Karten: Ando (2), Blessin (1) / Suzuki (3)
Besondere Vorkommnisse: Freiburgs Cyriaque Irie trifft in der 74. Minute zum 2:1 aus Sicht der Gäste. Nach einer Überprüfung durch den Video-Assist entschied Florian Badstübner auf Abseits.
Titelfoto: WITTERS