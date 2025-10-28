Irre Schlussphase! St. Pauli schlägt spät gegen Hoffenheim zurück und siegt im Elfmeterschießen

Hamburg - Beinahe hätte dieser Pokalabend in einer Katastrophe aus Sicht des FC St. Pauli geendet. Nach einer strittigen Handelfmeter-Entscheidung und der späten 2:1-Führung für die Gäste aus Hoffenheim schien alles besiegelt. Ein Last-Minute-Treffer rettete die Kiezelf ins Elfmeterschießen, das sie nach unzähligen Abschlüssen mit 10:9 für sich entschieden (1:0).

Hauke Wahl (h.M.) gelang bereits in der ersten Minute mit dem 1:0 der vermeintliche Befreiungsschlag. © WITTERS

Der Stimmung nach zu urteilen, spürte man schnell den K.O.-Charakter der Partie. Besonders die Fans der Heimmannschaft machten ordentlich Lärm für die zuletzt in Liga-Spielen eher schwachen Kiezkicker.

Und das offenbar mit Erfolg: Schon nach 50 Sekunden fiel der vermeintliche Befreiungsschlag auf den am Millerntor alle gewartet haben: Hauke Wahl traf für die Gastgeber nach einem Eckstoß durch Louis Oppie und bescherte dem FC St. Pauli die frühe Führung gegen die Kraichgauer.

Ein Warnschuss für die Elf von Christian Ilzer. Die Hoffenheimer drehten etwas auf und bemühten sich in Ballbesitz. So richtig gefährlich wurde dabei allerdings kein Abschluss der Gäste. Die Konter der Hamburger hingegen schon.

Während die Angriffe der Blessin-Elf TSG-Keeper Oliver Baumann immer wieder auf Trapp hielten, ging einer der wenigen Versuche der Hoffenheimer, kurz vor der Pause die Tafel auf ein Unentschieden zu stellen, daneben. Voll hatte den Schuss von Grischa Prömel sicher.

Letzterer sorgte allerdings direkt zu Beginn der zweiten Hälfte für den schnellen Schock für das Team aus Hamburg. Nach nur knapp zwei Minuten traf der gebürtige Stuttgarter nach einem Eckball durch Andrej Kramaric zum Ausgleich.