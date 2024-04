Junge KSC-Spieler auf Überholspur? Fabian Hürzeler imponiert von Ex-FCSP-Talenten

St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler (31) freut sich über die Entwicklung der beiden Ex-Kiez-Kicker. © Marcus Brandt/dpa

Sowohl Stürmer Igor Matanovic, als auch Verteidiger Marcel Beifus (beide 21) wurden quasi von dem Kiez-Club ausgebildet.

Wieso besonders die Eintracht-Leihe Matanović nach seinem Weggang aus der Hansestadt eine solch steile Entwicklung hinlegte und inzwischen zum Fixpunkt der Offensive des sechsplatzierten Zweitligisten wurde, überrascht Hürzeler wenig.

"Schon bei uns im Training und phasenweise in den Spielen hat er gezeigt, was er kann. Dass er ein unfassbares Talent ist, der eigentlich als Stürmer alles kann", hagelte es Lob von Hürzeler, der zumeist in seiner Position als Co-Trainer auf den jungen Ex-Kiez-Kicker traf.

Was ihm im Norden nicht gelang, beweist er nun aber Spiel für Spiel im blau-weisen Trikot. Das fällt natürlich auf. "Er kann den Ball gut behaupten, er hat gelernt mit seinem Körper zu arbeiten. Er hat einen guten Abschluss mit rechts, mit links, macht clevere Haken und hat für einen Stürmer seiner Größe noch eine gute Grundschnelligkeit."

Besonders entscheidend für die Entwicklung vom NLZ-Talent zum Profi-Fußballer sei vor allem Spielpraxis - die der heute 21-Jährige so bei St. Pauli zu wenig bekam. So richtig an taktischen oder technischen Fähigkeiten gefehlt, habe es dem Stürmer damals nicht, so Hürzeler. "Aber es kommt hinzu, dass er Spielpraxis bekommt und der Trainer auf ihn setzt, dass er auch mal schlechte Phasen hat und trotzdem weiter Spielzeit bekommt. Für einen jungen Spieler wie Igor ist das sehr entscheidend und wichtig."

In seinen Augen hat sich der junge Stürmer inzwischen "eindrucksvoll bewiesen" und kann im Auswärtsspiel "nur als Team" von der Kiez-Elf gestoppt werden.