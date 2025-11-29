Kann St. Pauli beim großen FC Bayern zu Bochum 2.0 werden?

Hamburg/München - Rund achteinhalb Monate - genauer gesagt 266 Tage - ist es her, dass der FC Bayern München in der Bundesliga zuletzt ein Spiel verloren hat. Am 8. März kassierte der Rekordmeister eine 2:3-Heimpleite gegen den VfL Bochum .

Die beiden Duelle in der Vorsaison zwischen St. Pauli und dem FC Bayern waren eng. Jetzt reisen die Kiezkicker allerdings mit acht Pleiten in Folge an. (Archivfoto) © WITTERS

Am Samstag (15.30 Uhr) treten nun nicht die Ruhrpottler (mittlerweile in der 2. Bundesliga) in der Allianz Arena an, sondern die Kiezkicker vom FC St. Pauli. Die Ausgangslage ist allerdings sehr ähnlich zu der damaligen des VfL.

Zwar reisten die Bochumer Anfang März nicht mit acht Pleiten in Folge nach München, sehr wohl aber als Tabellen-16. - genauso wie die St. Paulianer aktuell. Und genauso wie damals war der Branchenprimus unter der Woche in der Champions League im Einsatz.

Der VfL profitierte in diesem Zuge auch davon, dass Vincent Kompany (39) vielen seiner Startelfspieler eine Pause gönnte - Ähnliches ist mit Blick auf den DFB-Pokal in der kommenden Woche auch dieses Mal vom Bayern-Coach zu erwarten.

Dass Bochum schließlich als Sieger vom Platz ging, hatten damals wohl die wenigsten erwartet. St. Pauli wird aufgrund der aktuellen Pleiten-Serie vermutlich noch ein bisschen weniger zugetraut.

Genau darin könnte für den FCSP aber die Chance liegen. "So ein Spiel ist weniger Druck für dich, wenn du unten drin stehst. Das kann ein positiver Effekt sein für Pauli", gab sogar Kompany zu bedenken - wird der Kiezklub also womöglich zu Bochum 2.0?