Kömür schockt St. Pauli! Kiezkicker geben sicher geglaubten Sieg aus der Hand

Von den Fuggerstädtern hingegen kam offensiv wenig, Trainer Jess Thorup, der zum 50. Mal für den FCA an der Seitenlinie stand, war alles andere als zufrieden. Seine Mannschaft gab in den ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss ab und zeigte sich erschreckend schwach.

Vor Spielbeginn wurde den Opfern des Holocaust mit einer Schweigeminute gedacht, die Profis auf dem Rasen benötigten noch etwas mehr Zeit, bevor die Partie an Fahrt aufnahm. Nach und nach übernahm St. Pauli die Kontrolle und ließ das wieder einmal ausverkaufte Millerntor nach 17 Minuten in Ekstase verfallen.

Die Partie war spielerisch kein Leckerbissen, sondern hart umkämpft. © Marcus Brandt/dpa

Die zweite Hälfte war nur wenige Sekunden alt, da war sie auch schon unterbrochen. Einige Gäste-Fans vernebelten mit ihrer Pyrotechnik das Stadion. Als es weiterging, war von ihrer Mannschaft wenig Besserung in Sicht.

St. Pauli hatte das Geschehen weiterhin unter Kontrolle, blieb aber lange Zeit zu harmlos, um die Vorentscheidung herbeizuführen.

Mit abnehmender Spieldauer wurde die Begegnung immer zerfahrener, beiden Teams gelangen kaum noch gute Aktionen. Weil Augsburg offensiv nichts gegen das defensive Bollwerk der Kiezkicker einfiel und erst in der 82. Minute durch Steve Mounié den ersten Ball in Richtung FCSP-Tor brachte, war der dritte Sieg in Folge so gut wie sicher.

Doch dann kam FCA-Eigengewächts Mert Kömür und sorgte aus dem Nichts in der 83. Minute für den völlig unverdienten Ausgleich. Die Boys in Brown warfen noch einmal alles nach vorne, verpassten aber in Person des gerade erst eingewechselten Elias Saad das 2:1 (89.). Kurz darauf war Schluss.

Durch das 1:1 endete die Siegesserie von beiden Teams, St. Pauli stellte aber mit nunmehr 292 Minuten ohne Gegentor einen neuen Vereinsrekord auf.