Kommt es zur Wiedervereinigung? Ex-Boss buhlt um Eggestein

Johannes Eggestein (27, r.) sucht einen neuen Verein. Austria Wien soll Interesse haben. © Christian Charisius/dpa

Wie die österreichische Boulevardzeitung Heute berichtet, hat Austria Wien großes Interesse an einer Verpflichtung von Eggestein. Der Angreifer war 2022 aus Belgien zu den Kiezkickern gewechselt, nach dem erfolgreichen Klassenerhalt wurde sein Vertrag am Millerntor aber nicht verlängert.

Eggestein war lange Zeit Stammspieler, gegen Ende der Saison fand er sich aufgrund einer Systemumstellung auf der Bank wieder und kam nur noch selten zum Einsatz. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 85 Pflichtspiele für die Boys in Brown, in denen er 20 Tore erzielen und 13 weitere Treffer vorbereiten konnte.

Der gebürtige Hannoveraner kennt sich bereits in Österreich aus. In der Saison 2020/21 lief er für den Linzer ASK auf und traf in 39 Partien stolze 20-mal.

Besonders pikant: Der damalige LASK-Boss war der heutige Austria-Chef Jürgen Werner (63).