Küsst Louis Oppie den FC St. Pauli jetzt wach?

Gladbach - Was für ein Wechselbad der Gefühle! Gegen den FC Bayern München vergab Louis Oppie (23) noch den Siegtreffer, wenige Tage später machte er es im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach besser und schoss den FC St. Pauli eine Runde weiter.

Louis Oppie (23, r) ließ Gegenspieler Charles Herrmann (19) aussteigen und schoss St. Pauli zum 2:1-Sieg in Gladbach. © WITTERS

Am Samstag lief bereits die 90. Minute, als Oppie plötzlich frei am Bayern-Strafraum auftauchte und verzog. Am Dienstag war die Situation ähnlich. Der 23-Jährige kam im Sechszehner an den Ball, ließ gegen Gegenspieler Charles Herrmann (19) alt aussehen und traf mit rechts ins kurze Eck.

"Ich hatte ja wieder so eine Situation mit dem Linken, der leider ans Außennetz geht", erinnerte sich Oppie an seine Chance in der 63. Minute. "Da habe ich die Situation gesehen und dachte mir, vielleicht ist es auch mal Zeit, wieder den Rechten zu nehmen. Ist gut gegangen heute und schadet nicht."

Durch den unerwarteten Erfolg in Gladbach konnte St. Pauli nach vier Pflichtspielpleiten in Folge endlich mal wieder einen Erfolg feiern und zum dritten Mal in fünf Jahren ins Pokal-Viertelfinale einziehen.

Schluss soll da aber noch lange nicht sein, schließlich weiß Oppie, wie es sich anfühlt, in Berlin im Finale auf dem Platz zu stehen. "Ich will auf jeden Fall noch einmal ins Finale", antwortete er auf die Frage seines ehemaligen Bielefelder Teamkollegen Fabian Klos (38). "Ich hätte nichts dagegen."