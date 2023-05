Luca Zander verabschiedet sich nach sechs Jahren vom FC St. Pauli: "Extrem froh und dankbar"

Luca Zander (27, r.) wurde nach der Partie offiziell vom FC St. Pauli und seinem Präsidenten Oke Göttlich (47) verabschiedet. © Michael Schwartz/dpa

Zum Abschluss durfte der langjährige Rechtsverteidiger beim 1:1 gegen den Karlsruher SC zumindest noch einmal für eine Viertelstunde ran. "Es war noch mal schön, dass ich bei der Atmosphäre noch mal auf dem Platz stehen und mich reinhauen durfte", bedankte sich Zander beim Verein und den Fans.

"Ich bin einfach froh, was ich in den vergangenen sechs Jahren hier erlebt und was für Menschen, ob Mitspieler oder Fans, kennengelernt habe", fuhr er fort.

Auch wenn er den Verein nun verlassen muss, überwog beim 27-Jährigen das Glücksgefühl. "Als ich hergekommen bin, hat man mir erzählt, dass St. Pauli kein normaler Verein ist. Das kann ich nach sechs Jahren bestätigen", erklärte Zander. "Die Fanszene, der Verein - das ist einfach was ganz Besonderes und ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein."

In seinen sechs Jahren am Millerntor kam der Rechtsverteidiger auf 119 Einsätze für die Profis, in denen ihm vier Tore und neun Vorlagen gelangen. "Ich erinnere mich gerne an mein erstes Tor zurück oder an das DFB-Pokalspiel gegen den BVB", sagte er. "Man hat immer wieder Gänsehaut, wenn man raus auf den Platz gegangen ist, weil die Leute einen so unterstützen."