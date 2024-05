FC St. Pauli: Steigen die Kiezkicker jetzt auf dem Sofa auf?

Hamburg - Nach dem ersten Matchball ist vor dem zweiten! Der FC St. Pauli musste nach dem verlorenen Derby beim HSV am vergangenen Freitag die große Aufstiegsparty verschieben. Diese soll nun am Sonntag nachgeholt werden.

Der FC St. Pauli will am Sonntag gegen den VfL Osnabrück seinen zweiten Matchball nutzen und aufsteigen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Dann treffen die Kiezkicker am heimischen Millerntor auf den VfL Osnabrück, das nach der Niederlage am Dienstagabend (0:4) gegen Schalke 04 als erster Absteiger in die dritte Liga feststeht.

Für St. Pauli dürfte dies aber nur zweitrangig sein. Schließlich will sich die Mannschaft nach der schmerzhaften Derby-Niederlage mit einem Sieg im letzten Heimspiel der Saison von den Fans verabschieden - und dem Aufstieg natürlich! Denn der wäre mit einem Dreier im Sack.

Unter Umständen verliert die Partie am Sonntag aber sogar an Bedeutung. Am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen Tabellenführer Holstein Kiel und der Dritte Fortuna Düsseldorf im Topspiel aufeinander. Gewinnen die Störche, stehen sie gemeinsam mit den Boys in Brown als Aufsteiger fest.

Bei einem Unentschieden würde der Elf von Trainer Fabian Hürzeler (31) am Sonntag ein Zähler zur großen Sause reichen. Gelingt allerdings der Fortuna ein Dreier, müsste St. Pauli ebenfalls gewinnen, um am letzten Spieltag einem Fernduell mit Kiel und Düsseldorf aus dem Weg zu gehen.