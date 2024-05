Matchball Nummer zwei: St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler sieht "Licht am Ende des Tunnels"

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) blickt mit Respekt auf die Partie gegen den VfL Osnabrück. © Christian Charisius/dpa

Mit einem Sieg im ausverkauften Millerntor könnte die Kiezelf nach 13 Jahren den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.

Dabei müssten ihnen Matchball Nummer zwei nicht mal unbedingt gelingen. Holt Holstein Kiel am Samstag einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, wäre der Aufstieg bereits vor Anpfiff am Sonntag besiegelt.

Und auch wenn Osnabrück bereits seit Dienstag einen Platz in Liga Drei reserviert hat, blickt Hürzeler bei der Pressekonferenz am Freitag vorsichtig auf die Jungs von der Bremer Brücke.

"Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Osnabrück. Sie haben nichts mehr zu verlieren, sie können frei aufspielen", erklärte er. Im Hinspiel hatte die Elf von Uwe Koschinat (52) die Boys in Brown sehr gefordert. Das Ergebnis: Lediglich ein Remis. Im Testspiel hatten die Lila-Weißen sogar 3:1 gewonnen.

Deshalb und wegen der Niederlage gegen den HSV herrscht in Hinblick auf die Partie mitunter noch größerer Druck auf der Mannschaft. In bekannter Hürzeler-Manier erklärte der 31-Jährige aber ganz klar: "Wir gehen das Spiel an wie jedes andere." Auch, dass sich das Ganze bereits am Samstagabend entscheiden könnte, sei nebensächlich.

"Am Ende des Tages nimmt man es so, wie es kommt", findet der Kiezcoach, betonte aber gleichzeitig: "Wir können uns nicht auf andere verlassen. Wir bereiten uns so vor, dass wir unser Spiel maximal gut bestreiten können".