Mainz besiegt ideenloses St. Pauli: Kiezkicker taumeln weiter Richtung Abstieg
Hamburg - Ein Abstieg in die zweite Liga rückt immer näher. Der FC St. Pauli verlor auch die Partie des 32. Spieltags gegen Mainz 05 mit 1:2 (0:2). Besonders die Offensivleistung der Kiezkicker grenzte dabei teilweise an Arbeitsverweigerung. Die Hamburger sind nun seit acht Spielen in Folge sieglos.
Von Abstiegskampf war stimmungstechnisch zunächst nichts zu merken. Sowohl der Heim- als auch Auswärtsblock machten zum Anpfiff dieser Partie ordentlich Lärm.
Die Mainzer fackelten sogar einiges an Pyrotechnik ab. Trotz leichter Rauchschwaden konnte der pünktliche Anpfiff durch Schiedsrichter Timo Gerach erfolgen.
Die Braun-Weißen kamen zunächst gut in die Partie. Früh spielte sich die Elf von Alexander Blessin eine Ecke heraus. Doch die von Erik Smith geschlagene Flanke Richtung Elfmeterpunkt wurde durch Danny da Costa zu einer weiteren Ecke geklärt. Auch den Kopfball von Tomoya Ando konnte da Costa noch auf der Linie klären.
Statt einer Belohnung für die ersten Minuten folgte das Desaster aus Sicht von St. Pauli. Hauke Wahl ließ sich durch das Pressing von Kaishu Sano aus der Ruhe bringen und verlor den Ball an den Japaner. Über Sheraldo Becker landete die Kugel schließlich bei Philipp Tietz, der das Leder aus rund 15 Metern ins Eck einschweißte - keine Chance für Nikola Vasilj. Dass Wahl nicht unschuldig an der Mainzer Führung war, gab der Abwehrspieler nach der Niederlage ohne Widerrede zu.
Mit dem frühen Rückstand auf der Uhr schien der Funke von St. Pauli sofort erloschen. Ohne Ideen und Power plätscherte das Spiel der Kiezkicker in Hälfte eins vor sich hin. Das unterstrich Karol Mets im Anschluss an die Partie. Der Este gab zu: "Wir hatten keine Idee. Wir haben keinerlei Torgefahr ausgestrahlt!" Die Rheinhessen nutzten die Schwäche der Hamburger und machten nicht mehr als nötig.
Ein Treffer war trotzdem noch drin: in der 40. Minute netzte Philipp Mwene nach einem Pass von Kapitän Silvan Widmer für den FSV ein. Damit schickte der Österreicher die Blessin-Elf mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. Die Hamburger Fans machten ihrem Ärger Luft und leiteten die Pause mit Pfiffen ein.
Offensive für St. Pauli ein Fremdwort
Mit zwei Wechseln schickte Blessin seine Mannschaft zurück auf den Platz. Anstelle von Danel Sinani und Lars Ritzka erhielten Connor Metcalfe sowie Adam Dwzigala die Chance das Match am Millerntor noch geradezubiegen.
Aber auch in Hälfte zwei gehörte die erste Chance dem Team von Urs Fischer. Ein Abschluss von Becker wurde durch die Kiezkicker geblockt. Der Nachschuss durch Mwenes prallte an Ando ab. Von St. Pauli kam offensiv weiterhin gar nichts.
In der 64. Minute versuchte der eingewechselte Metcalfe aus der zweiten Reihe sein Glück. Der Abschluss des Australiers ging allerdings meterweit über das Tor von Daniel Batz.
Eine Viertelstunde vor Schluss musste der Anschlusstreffer fallen! Der frisch eingewechselte Abdoulie Ceesay hatte nach einem Mainzer Fehler komplett freie Bahn und lief alleine auf Batz zu. Doch statt abzuschließen, grübelte der Gambier zu lange und passte quer zu Martijn Kaars. Der Ball versandete.
Mit dem Anschlusstreffer durfte sich Ceesay letztlich trotzdem noch belohnen. In der 88. Minute stolperte er den Ball von rechts kommend irgendwie über die Linie des Gästetors. Das 1:2 war jedoch zu wenig. Der Sieg an diesem Sonntagnachmittag gehörte den Rheinhessen.
Während der FSV den sicheren Klassenerhalt feiern kann, war der Auftritt von St. Pauli bis auf die letzten zehn Minuten an Lustlosigkeit kaum zu überbieten. Die Kiezkicker taumeln somit weiter in Richtung direkten Abstieg in die 2. Bundesliga.
Erstmeldung um 17.35 Uhr, Artikel aktualisiert um 18.04 Uhr.
Die Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FSV Mainz 05
Bundesliga, 32. Spieltag
FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05 1:2 (0:2)
St. Pauli: Vasilj - Ando, Wahl, Mets - Ritzka (45. Dwigala), Irvine (83. Rasmussen), Smith (65. Ceesay), Pyrka - Sinani (45. Meltcalfe), Fujita - A. Hountondji (65. Kaars)
Mainz 05: Batz - da Costa, Potulski, Posch - Widmer (75. Caci), K. Sano, Mwene - Nebel, Amiri (83. Maloney) - Becker (72. Sieb), P. Tietz (84. Weiper)
Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau in der Pfalz)
Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Tietz (6.), 0:2 Mwene (40.), 1:2 Ceesay (88.)
Gelbe Karten: Metcalfe (2), Ceesay (3) / Batz (2)
Titelfoto: Christian Charisius/dpa