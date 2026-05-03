Mainz besiegt ideenloses St. Pauli: Kiezkicker taumeln weiter Richtung Abstieg

Hamburg - Ein Abstieg in die zweite Liga rückt immer näher. Der FC St. Pauli verlor auch die Partie des 32. Spieltags gegen Mainz 05 mit 1:2 (0:2). Besonders die Offensivleistung der Kiezkicker grenzte dabei teilweise an Arbeitsverweigerung. Die Hamburger sind nun seit acht Spielen in Folge sieglos.

Lange Gesichter bei St. Pauli, große Freude bei den Gästen aus Mainz. Philipp Tietz traf in der 6. Minute zum 1:0 aus Sicht der Rheinhessen. © Christian Charisius/dpa

Von Abstiegskampf war stimmungstechnisch zunächst nichts zu merken. Sowohl der Heim- als auch Auswärtsblock machten zum Anpfiff dieser Partie ordentlich Lärm.

Die Mainzer fackelten sogar einiges an Pyrotechnik ab. Trotz leichter Rauchschwaden konnte der pünktliche Anpfiff durch Schiedsrichter Timo Gerach erfolgen.

Die Braun-Weißen kamen zunächst gut in die Partie. Früh spielte sich die Elf von Alexander Blessin eine Ecke heraus. Doch die von Erik Smith geschlagene Flanke Richtung Elfmeterpunkt wurde durch Danny da Costa zu einer weiteren Ecke geklärt. Auch den Kopfball von Tomoya Ando konnte da Costa noch auf der Linie klären.

Statt einer Belohnung für die ersten Minuten folgte das Desaster aus Sicht von St. Pauli. Hauke Wahl ließ sich durch das Pressing von Kaishu Sano aus der Ruhe bringen und verlor den Ball an den Japaner. Über Sheraldo Becker landete die Kugel schließlich bei Philipp Tietz, der das Leder aus rund 15 Metern ins Eck einschweißte - keine Chance für Nikola Vasilj. Dass Wahl nicht unschuldig an der Mainzer Führung war, gab der Abwehrspieler nach der Niederlage ohne Widerrede zu.

Mit dem frühen Rückstand auf der Uhr schien der Funke von St. Pauli sofort erloschen. Ohne Ideen und Power plätscherte das Spiel der Kiezkicker in Hälfte eins vor sich hin. Das unterstrich Karol Mets im Anschluss an die Partie. Der Este gab zu: "Wir hatten keine Idee. Wir haben keinerlei Torgefahr ausgestrahlt!" Die Rheinhessen nutzten die Schwäche der Hamburger und machten nicht mehr als nötig.

Ein Treffer war trotzdem noch drin: in der 40. Minute netzte Philipp Mwene nach einem Pass von Kapitän Silvan Widmer für den FSV ein. Damit schickte der Österreicher die Blessin-Elf mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. Die Hamburger Fans machten ihrem Ärger Luft und leiteten die Pause mit Pfiffen ein.