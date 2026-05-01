St. Pauli unter Druck: Kiezkicker müssen gegen Mainz "durchs Feuer gehen"
Hamburg - Ein Sieg ist Pflicht! Der FC St. Pauli steht vor dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (Sonntag/15.30 Uhr) mit dem Rücken zur Wand. Nach dem desolaten 0:2 beim 1. FC Heidenheim ist mächtig Druck auf dem Kessel.
"Wir waren alle nicht zufrieden und müssen eine Reaktion zeigen", betonte Alexander Blessin (52) am Freitag in der Pressekonferenz. Der Chefcoach verdeutlichte, dass die Fans nach einer derartigen Leistung wie beim FCH "auch mal sauer" sein dürften.
Der 52-Jährige unterstrich aber auch: "Das Tischtuch ist in keinster Weise zerschnitten. Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir lautstark unterstützt werden. Wir wollen es wiedergutmachen und etwas zurückzahlen."
Er habe in der Trainingswoche gesehen, "dass die Jungs alles abrufen wollen", bekräftigte Blessin. Er ergänzte: "Ich bin mir sicher, dass jeder gewillt ist, durchs Feuer zu gehen. Die Jungs, die gegen Heidenheim begonnen haben, wollen sich rehabilitieren."
Gleichwohl kündigte der Trainer "ein oder zwei Veränderungen" an - alles über den Haufen werfen wolle er aber nicht. "Man muss überlegen, was man durch Wechsel an Qualität, Mentalität und Führungspersönlichkeit dazu bringen kann", so Blessin.
St.-Pauli-Gegner Mainz 05 kann Klassenerhalt perfekt machen
Abgesehen von den Langzeitverletzten seien alle Akteure an Bord - wohl auch Taichi Hara (26), der unter der Woche Fieber hatte, am Freitag aber zumindest wieder teilweise trainieren konnte.
"Ich gehe davon aus, dass er auch zur Verfügung stehen wird", erklärte Blessin.
Klar ist: Wer auch immer am Millerntor auf dem Platz stehen wird, für den wird es nur um eine Sache gehen: Drei Punkte gegen einen Gegner aus Mainz zu holen, der seinerseits schon mit einem Zähler den Klassenerhalt perfekt machen kann.
Titelfoto: Tom Weller/dpa