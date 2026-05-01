St. Pauli unter Druck: Kiezkicker müssen gegen Mainz "durchs Feuer gehen"

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin (52) weiß, was am Sonntag gegen Mainz auf dem Spiel steht. © Tom Weller/dpa

"Wir waren alle nicht zufrieden und müssen eine Reaktion zeigen", betonte Alexander Blessin (52) am Freitag in der Pressekonferenz. Der Chefcoach verdeutlichte, dass die Fans nach einer derartigen Leistung wie beim FCH "auch mal sauer" sein dürften.

Der 52-Jährige unterstrich aber auch: "Das Tischtuch ist in keinster Weise zerschnitten. Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir lautstark unterstützt werden. Wir wollen es wiedergutmachen und etwas zurückzahlen."

Er habe in der Trainingswoche gesehen, "dass die Jungs alles abrufen wollen", bekräftigte Blessin. Er ergänzte: "Ich bin mir sicher, dass jeder gewillt ist, durchs Feuer zu gehen. Die Jungs, die gegen Heidenheim begonnen haben, wollen sich rehabilitieren."

Gleichwohl kündigte der Trainer "ein oder zwei Veränderungen" an - alles über den Haufen werfen wolle er aber nicht. "Man muss überlegen, was man durch Wechsel an Qualität, Mentalität und Führungspersönlichkeit dazu bringen kann", so Blessin.