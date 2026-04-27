FC St. Pauli: Eric Smith will von Druck nichts wissen - "Falscher Job"

Hamburg - Klare Worte! Eric Smith (29) hatte sich sein Comeback nach vierwöchiger Verletzungspause beim FC St. Pauli sicherlich anders vorgestellt. Doch auch er konnte die 0:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim nicht verhindern.

Eric Smith (29, l.) gab sein Comeback beim FC St. Pauli und sprach nach der Heidenheim-Pleite Klartext. © Tom Weller/dpa

Zur Halbzeit hatte Trainer Alexander Blessin (52) genug gesehen. Er brachte Smith und hoffte, dass damit etwas mehr Stabilität und Ruhe ins Spiel der Kiezkicker kommen würde. Für eine gewisse Zeit schien es so, als würde der Plan aufgehen, doch dann ging auch der Schwede wie das gesamte Team unter.

"Das war auf allen Ebenen nicht gut genug und dann kann man auch kein Spiel gewinnen", fand Smith deutliche Worte. Die Leistung in Heidenheim gehörte mit Abstand zu den schlechteren in den vergangenen Wochen. War der Druck vielleicht zu groß?

"Wenn das zu viel Druck war, haben die Leute den falschen Job", widersprach der 29-Jährige. "Man spielt Fußball für den Druck, das sollten die Spiele sein, auf die man sich freut, wenn es um alles geht." Wer das nicht könne, hätte ein Problem, so Smith.

Auffällig ist, dass St. Pauli schon häufiger in solch einer Situation steckte, sich allerdings selten so schlecht präsentierte wie in Heidenheim. Die Kiezkicker können von Glück reden, dass - bis jetzt zumindest - die Konkurrenz noch mitspielte. Darauf verlassen sollten sie sich aber nicht.