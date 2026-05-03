St. Paulis Abstiegskampf wie ein Fass ohne Boden: Partie gegen Mainz reine Sisyphusarbeit?

Hamburg - St. Pauli könnte sich am 32. Spieltag tatsächlich vom Relegationsplatz verabschieden. Aber nicht im positiven Sinne. Verlieren die Kiezkicker die Heimpartie gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/DAZN), begeben sie sich im Sturzflug in Richtung direkten Abstieg.

Im Hinspiel traf Platz 16 (St. Pauli) auf Platz 18 (Mainz 05) - entsprechend torarm verlief die Partie in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt (0:0). © Torsten Silz/dpa

Gewinnt dann auch Wolfsburg in Freiburg (19.30 Uhr/DAZN), ziehen die Wölfe nämlich mit zwei Punkten an den Hamburgern vorbei. Das würde die Kiezkicker auf Platz 17 der Bundesligatabelle katapultieren.

Sollte die Elf von Alexander Blessin (52) einen Heimsieg einfahren, ändert sich zunächst nichts.

Wegen des Sechs-Punkte-Abstands auf Tabellenplatz 15 muss sich der FC St. Pauli so oder so mit dem Relegationsplatz anfreunden.

Denn zum einen bietet das Restprogramm (9. Mai gegen RB Leipzig, letzter Spieltag zu Hause gegen Wolfsburg) wenig Anlass zur Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt. Zum anderen sind die Braun-Weißen auf das Scheitern der Konkurrenz angewiesen.

Im Gegensatz zu St. Pauli hat es Mainz geschafft, die schlechte Hinrunde zu verdauen und souverän zurück in die Saison zu finden. Im Hinspiel stand das Team von Urs Fischer (60) - erst kurz zuvor hatte dieser Bo Hendriksen (51) abgelöst - mit nur acht Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Inzwischen haben sich die Rheinland-Pfälzer zurück in die Top Ten gekämpft.

Der Direktvergleich hingegen ist recht ausgeglichen. In 28 Pflichtspiel-Partien gewannen die Hamburger achtmal und der FSV neunmal, elfmal trennten sich die Teams unentschieden.