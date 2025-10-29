Matchwinner Ben Voll: St.-Pauli-Keeper pariert Kiezkicker in DFB-Pokal-Achtelfinale

Hamburg - Eigentlich ist Ben Voll nur St.-Paulis zweite Wahl, was den Platz zwischen den Pfosten betrifft. Letztlich ließ aber seine Parade die Kiezkicker aufatmen und beendete den Elfer-Krimi in der zweiten Runde des DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim am Dienstagabend (10:9).

Durch zwei parierte Elfmeter lässt Ben Voll (24) St. Pauli in die nächste Runde des DFB-Pokal einziehen. © WITTERS

"Ich war einfach glücklich, dass ich nicht mehr schießen musste", gab der 24-Jährige auf Nachfrage von TAG24 zu, ob und wie viel Last von ihm abgefallen war, nachdem er den achten Elfmeter-Abschluss der TSG erfolgreich parierte und damit die DFB-Pokal-Zitterpartie vom Millerntor beendete.

"Wir haben gestern im Training mal ein paar Elfmeter geschossen und da war ich auch an der Reihe", schmunzelte er. Ob er getroffen hat? "Da sage ich besser nichts zu", lachte er.

Muss er auch nicht, schließlich glänzte der Keeper in der zweiten DFB-Pokalrunde ja glücklicherweise anderweitig. Im Elfmeter-Krimi wurde Voll in seinem ersten Pflichtspieleinsatz der Saison schließlich direkt zum Pokal-Held.

Zuerst scheiterte Andrej Kramarić (34) am Torwart der Blessin-Elf, letztlich vergab auch Albian Hajdari (22) und bescherte St. Pauli damit den Sieg nach sage und schreibe 18 Schüssen vom Punkt.

