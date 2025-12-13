"Prekäre Ausgangssituation": St. Pauli gegen Heidenheim zum Siegen verdammt

Hamburg - Eine besinnliche Vorweihnachtszeit sieht anders aus: Wenn der FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim am Millerntor empfängt, steht verdammt viel auf dem Spiel.

Der FC St. Pauli empfängt am Samstag den 1. FC Heidenheim zum Kellerduell am Millerntor. (Archivfoto) © WITTERS

Zwar merkte Alexander Blessin (52) unter der Woche an, dass es auch in diesem Duell nur um drei Punkte gehe, gleichzeitig räumte der Coach der Kiezkicker aber auch ein: "Wir wissen um die prekäre Ausgangssituation."

Prekär ist die Situation tatsächlich: Es trifft der Tabellen-17. (St. Pauli) auf den 16. (Heidenheim). Mit einem Sieg könnte die Blessin-Elf am FCH vorbei auf den Relegationsplatz springen, bei einer Pleite wären die Schwaben schon sechs Punkte weg!

Ungünstig für die Hamburger: Zwar beendeten sie ihrerseits die eigene Niederlagen-Serie zuletzt mit dem Remis beim 1. FC Köln, auf der anderen Seite kommen die Heidenheimer aber mit zwei Last-Minute-Siegen im Gepäck in den Norden - entsprechend breit dürfte die FCH-Brust sein.

"Es ist ein Kellerduell gegen eine Mannschaft, die mit uns um den Klassenerhalt kämpft. Da würden Punkte natürlich guttun. Wir wollen das Spiel gewinnen, wie St. Pauli auch", verdeutlichte Gäste-Trainer Frank Schmidt (51) unter der Woche.

Entsprechend heiß dürfte es am Millerntor hergehen ...