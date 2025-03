Nationalkeeper sieht bei Gegentor schlecht aus! Weißhaupt lässt St. Pauli jubeln

Eric Smith (am Boden) und Hauke Wahl klären im Verbund gegen TSG-Angreifer Gift Orban. © Christian Charisius/dpa

Bei Temperaturen etwas über dem Gefrierpunkt entwickelte sich in der Anfangsphase eine ausgeglichene Partie. Die Gäste aus dem Kraichgau hatten zwar etwas mehr Ballbesitz, waren offensiv aber ohne Ideen.

Ganz anders hingegen die Kiezkicker. Vor allem Kapitän Jackson Irvine strahlte in der Anfangsphase mit zwei Chancen (3. und 7. Minute) Torgefahr aus, hatte aber vor allem mit seinem Abschluss Pech, den Tom Bischof zur Ecke abfälschte.

In der Folge ging es auf dem Rasen in Teilen sehr zerfahren zu, was größtenteils an Schiedsrichter Felix Brych lag, dem die Partie komplett aus der Hand geglitten war.

Sportlich war es dann weiterhin St. Pauli, das Akzente setzen konnte. Danel Sinani, der erneut den Vorzug vor Johannes Eggestein erhalten hatte, aus der Distanz (27.) und Siebe Van der Heyden per Kopf (28.) hatten die Chance zur Führung, ließen sie aber aus. Und so ging es torlos in die Kabinen.