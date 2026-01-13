Partie war Schnee zum Opfer gefallen! DFL terminiert St. Pauli gegen Leipzig neu

Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig war aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt worden. © Christian Charisius/dpa

Dies gaben die Kiezkicker am Dienstagvormittag bekannt. Anpfiff der Begegnung am Millerntor ist um 20.30 Uhr.

Der Jahresauftakt beider Vereine musste am vergangenen Samstag witterungsbedingt abgesagt werden. Aufgrund des starken Schneefalls und der Schneeverwehungen war die Sicherheit des Stadions in Absprache mit den Behörden nicht gewährleistet gewesen, lautete die Begründung.

Zwar hatten zahlreiche Mitarbeiter und externe Dienstleister versucht, das Spiel möglich zu machen, doch am Ende setzte sich die Natur durch.

Laut Mitteilung behalten die Tickets für die Begegnung Ende des Monates ihre Gültigkeit.

Durch die Neuansetzung haben beide Vereine eine weitere englische Woche. Bei St. Pauli steht zunächst das Derby gegen den HSV auf dem Plan (23. Januar) und anschließend die Partie beim FC Augsburg (31. Januar), bei RB wird das Nachholspiel von den Begegnungen in Heidenheim (24. Januar) und gegen Mainz (31. Januar) eingerahmt.