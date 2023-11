Reiner Calmund vom FC St. Pauli schwer beeindruckt: "So was habe ich noch nie gesehen"

Ex-Bundesliga-Manager Reiner Calmund (75) schwärmt vom FC St. Pauli. © Rolf Vennenbernd/dpa

Er sei Anfang November beim 2:0-Sieg bei der SV Elversberg im Stadion gewesen, erzählte Calmund der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hatte Mitte September auch schon Elversberg gegen den HSV gesehen. Vom Tempo und der Taktik hat der HSV fast perfekt gespielt, die haben nur ihre dicken Chancen nicht genutzt", sagte Calmund über den damaligen 2:1-Sieg der Saarländer.

"Dann sehe ich letztens St. Pauli. Wie die gespielt haben in Elversberg, boah, so was habe ich noch nie gesehen in der 2. Liga."

Der ehemalige Manager von Bayer Leverkusen lebt in Saarlouis in der Nähe von Elversberg und war daher zuletzt ein paar Mal im Stadion des SVE zu Gast.