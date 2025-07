Zurück zum Ex! FC St. Pauli und Stürmer Maurides gehen getrennte Wege

"Er hat nie den Zampano gemacht, sondern einen Fehler am Anfang der vergangenen Saison gemacht, als er mit Übergewicht gekommen ist", erklärte er. "Es ist die Frage, was für ihn und für uns das Beste ist. Es ist klar, dass er nicht so viel Spielzeit bei uns bekommen wird."

Der Abschied hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet, nachdem Maurides im Kader für das Testspiel bei der SV Drochtersen/Assel (0:1) gefehlt hatte. Laut Verein hatte er in einer separaten Trainingsgruppe trainiert.

Die zehn Kilogramm Übergewicht hat Maurides mittlerweile abtrainiert, wirkte in der ersten Trainingswoche fit und engagiert, auch seinen Lebensstil hat er geändert.

Erste Ergebnisse davon waren bereits während seiner halbjährigen Leihe nach Ungarn zu Debreceni VSC zu sehen, als er den Verein mit fünf Toren und vier Vorlagen vor dem Abstieg bewahrte.

Überzeugt hat das die Verantwortlichen in Summe aber nicht, die Zeit in Hamburg ist für den bulligen Angreifer abgelaufen. Insgesamt kam Maurides in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er keinen einzigen Treffer erzielen konnte.